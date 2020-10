Empeñar oro puede ser la solución cuando se necesita dinero al instante, por Pawn Shop Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 17:09 h (CET) Empeñar oro o empeñar cualquier objeto de valor como por ejemplo un reloj de lujo, puede representar la solución idónea a un problema de liquidez en tiempo de crisis. Pawn Shop, la casa de los empeños en Madrid, desvela las claves de este fenómeno La economía mundial se encuentra en recesión. No en vano, expertos como el premio nobel de economía: Robert Shiller, afirma que 'el mundo no sufre una pandemia, sino dos' refiriéndose a la recesión económica mundial que amenaza con llevar al colapso a un buen número de países. Esto puede llevar a muchas familias a empeñar oro para poder salir adelante en esta adversa coyuntura económica, como se muestra a continuación.

Una dura crisis económica

La economía española es una de las economías mundiales que peor ha encajado las restrictivas medidas impuestas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia del COVID. El prolongado tiempo de confinamiento ha destrozado el tejido productivo, haciendo que buena parte de empresas y autónomos hayan tenido que cerrar sus negocios, lo que redunda en la pérdida de la principal fuente de ingresos de muchas familias, siendo para muchas de ellas la única fuente de ingresos, lo que agrava el problema económico.

Lo más grave de la actual situación económica es que lejos de ser un bache puntual, los expertos advierten de que el impacto del COVID en la economía tiene duras consecuencias que han llegado para quedarse. La caída en picado de la productividad y de la demanda, constituyen dos serios lastres que hunden sin remedio el PIB nacional y las opciones de recuperación. Llevando a la paralización del motor económico que no es otro que la producción activada por el consumo. Sin producción y con un consumo cada vez más controlado ante la incertidumbre, la economía se hunde.

Las ayudas no llegan o son insuficientes

El Estado y su red de protección pese a contar con mecanismos, como los ERTE (Expediente de Reducción Temporal de Empleo) e incluso el novedoso sistema del ingreso mínimo vital, la gran afluencia de ciudadanos ha colapsado el sistema, demorándose o no aprobándose este tipo de ayudas, lo que conlleva serios problemas económicos en muchos hogares.

Empeñar el oro cuando se necesita dinero rápido

Por todo esto, las familias comienzan a tener que hacer frente a sus gastos tirando de sus escasos o inexistentes ahorros. Cuando se necesita dinero rápido, siempre está la opción de empeñar oro o, por poner ejemplo, siempre se puede recurrir a empeñar un reloj de lujo.

Empeñar relojes o joyas de oro, siempre puede suponer una forma inmediata de obtener dinero, dado que hay tiendas especializadas que ofrecen este servicio y por el que no sólo se puede obtener una importante cantidad de dinero en el acto, sino que además se ofrece la garantía de poder recuperar el bien empeñado en cuanto se haya superado el bache económico.



Sólo las tiendas especializadas ofrecen la opción de empeñar el oro

Este es un aspecto importante, y es que tiendas de compra de oro hay muchas, pero centros especializados que ofrezcan la opción de poder empeñar las joyas de oro, desafortunadamente no abundan.

Pawn Shop, es uno de las pocas empresas especializadas en el mundo de los empeños de oro, joyas y relojes de lujo. Una empresa que desde el Paseo de la Habana, nº 62 de Madrid, ofrece sus servicios de la mano de Álvaro Martín e Ignacio Oberlander, dos empresarios madrileños con décadas de experiencia vinculadas al mundo del lujo, de las joyas y de los activos inmobiliarios premium.

