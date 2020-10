El 2ºbootcamp MIDE consolida a Madrid como puerta de entrada de las startups de LATAM a Europa

El bootcamp busca atraer talento innovador a Madrid, fortaleciendo el ecosistema de innovación y emprendimiento entre México y España 11 startups mexicanas asistieron la semana pasada, de forma virtual, a un intensivo programa con los mayores expertos del ecosistema emprendedor que les han ayudado a trabajar para pasar a la etapa de crecimiento y escala y a prepararse para explorar nuevas oportunidades en los mercados europeos.

En una decisión sin precedentes, el jurado decidió que las once pasen a la tercera fase, que se celebrará del 13 al 23 de octubre, y en la que tendrán sesiones one to one con empresas y organizaciones líderes españolas, entre las que se encuentran IBM o Calidad Pascual, con la finalidad de estrechar lazos comerciales.

La Comunidad de Madrid es un polo de atracción de innovación, gracias al alto nivel de cualificación de sus profesionales, a ser sede de grandes empresas, a la calidad de vida, a su localización estratégica y a sus relevantes infraestructuras

Según apunta el ICEX, para las empresas latinoamericanas España no es solo un país con el que comparten un idioma e historia comunes sino también un destino seguro para sus inversiones a largo plazo. De hecho, LATAM se ha convertido ya en el cuarto inversor en España -únicamente por detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Francia-, con México a la cabeza con más de 26.000 millones de euros invertidos.

Pero España, y en concreto Madrid, no solo supone un importante polo de atracción de innovación para los inversores sino también para las startups, gracias al alto nivel de cualificación de sus profesionales, a ser sede de grandes empresas, a la calidad de vida, a su localización estratégica y a sus relevantes infraestructuras.

Para MIDE (Madrid Innovation Driven Ecosystem) esto no es una novedad, ya que llevan trabajando desde su creación para posicionar a la región de Madrid como un referente en el ecosistema global de innovación y emprendimiento. Por ello, la semana pasada llevaron a cabo su 2º Bootcamp MIDE LATAM, esta vez de forma digital y el primero en colaboración con Bancomext, el Banco Nacional de Comercio Exterior del Gobierno de México, para atraer talento innovador a Madrid, fortaleciendo el ecosistema de innovación y emprendimiento entre México y España.

Para Álvaro Bernad, CEO de MIDE, “con este segundo Bootcamp LATAM lo que buscamos es atraer talento innovador, guiando a los emprendedores a través del ecosistema de emprendimiento de base innovadora madrileño, con el objetivo de mostrarles el atractivo que puede tener Madrid para sus proyectos. La colaboración con el Gobierno de México en esta edición es clave para mostrar al ecosistema la firme apuesta que tiene LATAM por España y, en concreto, por la región de Madrid”.

Con el objetivo de ofrecer un programa intensivo virtual centrado en ayudar a startups mexicanas a evolucionar, tener un crecimiento a escala y prepararlas para explorar nuevas oportunidades en los mercados europeos, MIDE seleccionó un total de 11 startups. Entre los criterios de selección que tuvieron en cuenta los expertos cabe destacar la oportunidad de negocio que ofrecían, sus ventajas competitivas, la experiencia y madurez de sus integrantes y, finalmente, las afinidades del mercado y la escalabilidad de su modelo de negocio.

Durante la semana del 28 de septiembre al 1 de octubre las seleccionadas pudieron asistir a una serie de webinars impartidos por especialistas en desarrollo de negocio, aspectos legales y fiscales o líneas de financiación europea desde distintos sectores clave, a la vez que disfrutaron de workshops específicos para avanzar en sus modelos de negocio y propuestas de valor. Estos webinars fueron organizados con la colaboración de The CUBE, un ecosistema de emprendimiento, tecnología e innovación, fundado en 2017 y que cuenta con 9.000m2 repartidos entre Madrid y Zahara de los Atunes (Cádiz), donde corporaciones y startups trabajan de la mano creando los negocios del mañana, a través de programas de innovación y metodologías propias.

Finalmente, el día 2 de octubre, las startups presentaron sus proyectos ante un panel de expertos formado por:

Maria Luisa Castaño (Directora General de Investigación e Innovación Tecnológica en la Comunidad de Madrid)

(Directora General de Investigación e Innovación Tecnológica en la Comunidad de Madrid) Mikel Diez Parra (Director de Innovación en IBM para España, Portugal, Grecia e Israel)

(Director de Innovación en IBM para España, Portugal, Grecia e Israel) Mila Valcárcel (Managing Partner en Eatable Ventures)

(Managing Partner en Eatable Ventures) Alberto Rodríguez (Cofundador y Presidente en TheCUBE)

(Cofundador y Presidente en TheCUBE) Marta Romero (Directora del Centro de Exploración de Pelayo)

(Directora del Centro de Exploración de Pelayo) Gabriel Torres Pascual (Presidente en MIDE y Director de Pascual Innoventures) El Mtro. Mario Rodríguez Montero, Director General Adjunto de Planeación Financiera de Bancomext destacó “Estamos muy satisfechos por participar en este programa. Es una gran oportunidad para estas start-ups mexicanas de conocer los estándares de trabajo y prepararse para tener una entrada más eficiente al mercado europeo que, bajo las condiciones de negocio actuales, requieren de una gran creatividad, algo que siempre ha caracterizado a los empresarios mexicanos. Estoy seguro de que este intercambio será muy productivo y tendrá excelentes resultados en los años por venir”.

Por otra lado, María Luisa Castaño, Directora General de Investigación e Innovación Tecnológica en la Comunidad de Madrid, también apuntó “Estoy impresionada por la calidad y nivel de los proyectos presentados. La Comunidad de Madrid apuesta claramente por la innovación y el emprendimiento y es a través de la figura de las entidades de enlace como MIDE que somos capaces de desarrollar este ecosistema. El papel que juega Madrid como puerta de Latinoamérica se fortalece con iniciativas como este Bootcamp MIDE”.

De las once startups, el jurado tenía que seleccionar seis finalistas por la madurez, crecimiento y escala del negocio. En una decisión si precedentes, el jurado ha acordado que las 11 startups están listas para pasar a la siguiente fase, de modo que, del 13 al 23 de octubre, tendrán sesiones B2B con empresas y organizaciones líderes españolas, como IBM o Calidad Pascual, con la finalidad de estrechar lazos comerciales. La startups finalistas son: AOR Tech; INDI; NUPROMIC; Roomie IT; Kenko; MEXICAN FLAVOURS; mycashless; Tier; USTI; BiomiTech LATAM; y BEDU.