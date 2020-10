NVA ayudará a recuperar el año de esperanza de vida perdido durante la pandemia Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 16:25 h (CET) Nueva Vida Alimentaria, www.nuevavida.life (NVA), una iniciativa cuyo objetivo es ayudar a mejorar la vida de las personas tras los meses de confinamiento que se han pasado, partiendo de una mejor alimentación y la práctica habitual de actividad física El Foro de la Alimentación Qcom.es ha acogido la presentación de Nueva Vida Alimentaria (NVA), una iniciativa cuyo objetivo es ayudar a mejorar la vida de las personas tras los meses de confinamiento que se han pasado, partiendo de una mejor alimentación y la práctica habitual de actividad física, entre otras acciones vitales positivas.

A través de información y recomendaciones para la población de profesionales de la salud, Nueva Vida Alimentaria quiere ayudar a impulsar buenos hábitos alimentarios y de salud que redunden en mejorar la calidad de vida actual de la población. Tal como destacó el doctor Javier Aranceta, presidente del Comité Científico de la SENC y coordinador de NVA durante la presentación, “se trata de un proyecto colaborativo sin ánimo de lucro que pretende aportar su granito de arena para que la sociedad pueda volver a recuperar el estado vital que todos teníamos antes del día 14 marzo”. “Para ello, queremos contar con la ayuda de todos los eslabones del sector alimentario y el apoyo de la ciencia”.

Este proyecto está impulsado por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), la Fundación Española de la Nutrición (FEN), la Fundación Española del Corazón (FEC) y el Grupo de Gastronomía Científica (GGC) “y pretende además hacer un reconocimiento a toda la cadena alimentaria, partiendo del sector primario que durante la pandemia, pero en general siempre es el encargado de proporcionar los alimentos a nuestros hogares, pero también a las tiendas de barrio, los restaurantes de proximidad y todos aquellos que hacen posible al aprovisionamiento de alimentos todos los días y que hasta la pandemia han permanecido invisibles para la sociedad”, ha destacado el doctor Gregorio Varela, presidente de la FEN.

Durante la jornada se presentó también el “Decálogo para la mejora y mantenimiento del estado nutricional, físico y emocional de la población española”, que recoge diez principios para unos hábitos saludables de alimentación y de vida; así como una infografía bajo el título “Pasos a seguir para mejorar el estado nutricional, físico y emocional de la población española” en la que se recogen no solo recomendaciones alimentarias, sino también consejos de compra mediante los cuales se promociona el consumo de productos locales elaborados, adquiridos en comercios que apuesten por este tipo de alimentos o consumidos en restaurantes de proximidad.

La mesa redonda que se celebró a continuación contó con la participación de la subdirectora general de Promoción de los Alimentos de España, Purificación González Camacho, que “destacó la necesidad de apoyar a los productores nacionales en estos momentos tan complicados y anunció para el próximo mes de noviembre una nueva campaña de Alimentos de España en favor de los productores de nuestro país”.

A continuación, el doctor Carlos Macaya, presidente de la FEC, advirtió del “deterioro que ha sufrido la salud de la población tras el confinamiento, disminuyendo durante estos meses un año la esperanza de vida que actualmente tiene la población española y la necesidad de recuperar los hábitos saludables”.

Por su parte, el sector alimentario estuvo representado en esta mesa redonda por José Ramón Sempere, presidente de Mercasa, que destacó que “tenemos el mejor sistema alimentario del mundo, con una red de Mercas capilar que permite encontrar productos de máxima calidad en cualquier calle de cualquier población”. De igual modo, Sempere destacó que “en la red de Mercas se promueven hábitos saludables de alimentación, fomentando el ejercicio físico, incluida la organización de carreras populares y otras actividades deportivas, con una atención especial a la población más joven”.

Asimismo, la hostelería y la restauración juegan un papel crucial en este reto, tal como apuntó Beatriz Cecilia, la directora de Proyectos de Hostelería de España, que hizo especial hincapié en la necesidad de acercarnos de nuevo a la dieta mediterránea. “Es la hostelería la que está proporcionando a los consumidores de esa cocina lenta y de calidad, que a menudo no tenemos tiempo de preparar en casa” destacó la representante del sector hostelero.

En esta jornada, a la que asistieron de forma virtual más de un centenar de personas, pretende ser el pistoletazo de salida para la iniciativa Nueva Vida Alimentaria, a la que pueden sumarse empresas, asociaciones o sociedades científicas que compartan esta visión de mejora de la salud a través de la alimentación.

Sobre Nueva Vida a través de la Alimentación

El proyecto Nueva Vida a través de la Alimentación, (www.nuevavida.life) es una iniciativa desarrollada por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) en colaboración con la Fundación Española del Corazón (FEC), la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el Grupo de Gastronomía Científica (GGC), el periódico Qcom.es y otras entidades para mejorar la vida de las personas, partiendo de una mejor alimentación y la práctica habitual de actividad física, así como el refuerzo del equilibrio emocional entre otras acciones vitales positivas.

Más información: www.nuevavida.life

