ARTAI publica la Guía sobre la Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos

lunes, 5 de octubre de 2020, 16:13 h (CET) ARTAI presenta la Guía sobre el Seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos. Se trata de una herramienta clave cuyo objetivo es proteger el patrimonio privado de altos cargos empresariales frente a reclamaciones por gestión negligente, derivadas del desarrollo de su función o de toma de decisiones arriesgadas ARTAI, el mayor bróker de seguros privado e independiente de España, pone a disposición de toda persona que actúa como administrador o directivo de una Sociedad empresarial, las claves del seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos. Este tipo de póliza, conocida también como D&O, tiene la finalidad de salvaguardar el patrimonio privado de los directivos, sus filiales e incluso de proteger la viabilidad de la empresa ante posibles reclamaciones que provengan de una gestión negligente o de actos incorrectos, cometidos durante el desarrollo de sus funciones administrativas.

Según explica el artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores y directivos son responsables frente a la Sociedad, los socios y frente a terceros, del daño que puedan causar por actos u omisiones realizadas de forma intencionada o negligente. Por lo que, actividades como la aprobación de cuentas anuales, no adecuar correctamente una novedad legislativa o un simple error de gestión pueden llegar a acarrear graves perjuicios económicos a la empresa. Razones más que suficientes para que directivos y administradores societarios se encuentren más expuestos y reciban reclamaciones por cualquier tipo de incumplimiento.

Denuncias de socios y accionistas por detectar que se ha desarrollado una mala gestión directiva o tomado decisiones incorrectas, demandas de acreedores y proveedores por impago o incumplimiento de contrato, despidos improcedentes, situaciones de acoso, mobbing o de discriminación laboral en la empresa, el descubrimiento de competencia desleal y espionaje industrial o incluso no cumplir con normativas y regulaciones oficiales, son algunas de las causas de reclamación más frecuentes a las que Administradores y directivos de Sociedades se suelen enfrentar.

Entre las diferentes coberturas que ofrece este seguro y que se puede consultar en la guía sobre responsabilidad civil de administradores y directivos publicada en la web de ARTAI, destacan los gastos de defensa para la persona jurídica por responsabilidad penal corporativa, reclamaciones de medio ambiente o de prácticas laborales, responsabilidades concursales y tributarias subsidiarias, gastos de privación de bienes, de constitución y mantenimiento de fianzas civiles y penales, la gestión de crisis y protección de reputación, gastos de asistencia psicológica además proteger nuevas filiales y otros aspectos clave.

Para resolver cualquier duda, la guía descargable de ARTAI contiene toda la información que directivos y administradores necesitan saber sobre la ley, los principales deberes de su cargo y, lo más importante, sobre todos los casos de cobertura que esta póliza ofrece, para proteger y amparar al responsable legal de una sociedad ante cualquier tipo de negligencia o error cometido en tomas de decisiones o en actuaciones propias de su cargo.

