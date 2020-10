Todos los tipos de afeitadora eléctrica por afeitadora.eu Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 16:17 h (CET) Para esos que están buscando una buena afeitadora, es importante saber que hay muchos tipos distintos, aquí vienen los principales modelos de afeitadoras con sus principales características Para esos que están buscando una buena afeitadora, es importante saber que hay muchos tipos distintos, aquí vienen los principales modelos de afeitadoras con sus principales características.

Afeitadora laminada

Son las más clásicas y corrientes. Las cuchillas colocadas en formato de láminas consiguen un apurado rápido y cómodo. Consiguiendo prácticamente la misma efectividad y capacidad de rasurado que con las máquinas manuales, la afeitadora laminada es el artilugio perfecto para aquellos más conservadores en cuanto al afeitado y la imagen.

Afeitadora rotativa

Son aquellas que gracias a su cabezal rotativo, son capaces de lograr grandes resultados en cuanto a apurado se refiere, sin necesidad de utilizar cualquier tipo de gel o espuma de afeitar, es ese término medio entre las afeitadoras laminadas y las recortadoras. La afeitadora rotativa es el artículo ideal para aquellos que se repasan la barba cada pocos días y no les importa llevar una tímida barba de 2 días.

Recortadora de barba

La solución perfecta para aquellos que se sienten a gusto llevando un vello facial algo más denso, pero cuidándolo y moldeándolo a libre elección, por lo tanto, la recortadora de barba es una solución ideal para todo aquel que quiera presumir de una barba densa, pero bien moldeada y cuidada.

Afeitadora corporal

Cabe destacar que estas afeitadoras están diseñadas no para la barba, ya que, como su propio nombre indica, la afeitadora corporal es la solución perfecta para aquellos presumidos que quieren tener su torso perfecto y libre de los antiestéticos pelos durante todo el año, por lo tanto, la afeitadora corporal, con sus respectivos cabezales, es la mejor manera de conseguir un torso envidiable y bien afeitado para todo aquel que quiera presumir.

Afeitadora de cabeza

Hay ocasiones en las que es mejor saltar por iniciativa propia que verse empujado por las irremediables circunstancias, ese es el caso de todos aquellos que están viendo una preocupante pérdida de pelo, para todos aquellos que prefieren el rasurado completo de cabeza antes que los 4 antiestéticos e irregulares pelos de la coronilla, la afeitadora de cabeza es el artilugio ideal para lograr un afeitado perfecto y estético en todas las zonas de cabello.

