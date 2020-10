SPI Tecnologías da las claves para elegir el mejor CRM para una empresa Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 15:41 h (CET) Elegir el CRM es muy importante para garantizar las ventas en cualquier negocio Sin tener en cuenta el tamaño de la compañía, bien sea una startup, PYME, autónomo o gran empresa, llegará un momento en el que se necesitará ayuda para gestionar la información y salir adelante dando un buen servicio a los clientes.

Un Customer Relationship Management o CRM es la mejor herramienta para gestionar todo lo relacionado con los clientes, el software que ayuda a monitorizar sus interacciones y gestionar la información. Por eso, es imprescindible contar con un CRM en una empresa pues le aporta mucho valor a la misma, optimizando los procesos de compra y fidelizando a los clientes.

En SPI Tecnologías conocen la importancia que tiene este software y por qué es fundamental para poder crecer y conseguir almacenar todos los datos de forma segura, garantizando así las oportunidades de venta.

Claves para elegir el mejor CRM

SPI Tecnologías ayuda a encontrar el mejor CRM para cualquier empresa respondiendo a una serie de preguntas para valorar las necesidades, tales como: tamaño de la empresa, número de empleados, qué aporta a la empresa, el embudo de ventas y qué se puede hacer para mejorarlo.

Un CRM tiene sentido si la estructura de ventas está definida ya que su principal función es optimizar y organizar el proceso comercial. Si una empresa no la tiene clara lo mejor es que se empiece por ahí y más tarde se integre el CRM.

¿Qué debe tener un CRM?

Integración. Permitir integrar todos los departamentos, las conexiones, automatizaciones, emails, redes sociales, etc.

Movilidad. Que se puede acceder desde cualquier sitio, no solo en la oficina, para garantizar la flexibilidad del trabajador y poder operar en la nube que ofrece más seguridad.

Almacenamiento de datos. Ayudar a administrar el negocio, ver las ventas, tareas de los trabajadores, interacciones con los clientes, etc. Es fundamental contar con un buen almacenamiento en el CRM para poder agilizar los procesos y crecer.

Personalización: Que lleve incorporado un panel de control personalizable y adaptable a la forma de trabajar de cada compañía.

Informes: Las estadísticas personalizadas son precisas a la hora de elegir el mejor CRM para poder medir los resultados obtenidos.

En definitiva, el CRM puede hacer que cualquier negocio aumente las ventas y rentabilice las acciones comerciales del equipo. Por eso, si se decide a instalar esta herramienta hay que probarla para comprobar que es útil realmente para el modelo de negocio elegido. Más información sobre los CRM en la web de SPI Tecnologías.

