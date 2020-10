Similar Parfums señala la durabilidad de los perfumes de imitación como clave de su éxito Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 15:53 h (CET) Uno de los lamentos de los usuarios de fragancias es su corta vida a lo largo de la jornada, por lo que, en la búsqueda de un producto que, realmente, mantenga sus propiedades aromáticas durante todo el día, siendo los perfumes de imitación la alternativa más adecuada, según señalan los profesionales de Similar Parfums Los mejores perfumes de imitación tienen unas características realmente apreciadas por quienes recurren a estos artículos, entre las que destaca su capacidad de permanencia durante muchas horas, ofreciendo las notas aromáticas con todas sus capacidades gracias a una materia prima de gran calidad.

Por qué los perfumes de imitación son más duraderos

La permanencia de los perfumes junto a las personas que se los rocían se puede entender gracias a la importancia de los fijadores a los que recurren los responsables de su elaboración.

Los fijadores de perfumes son sustancias que cumplen con el objetivo de contrarrestar las capacidades del alcohol, que hace que las notas aromáticas se esfumen demasiado rápido.

Sin estos componentes, estas fragancias no prestarían su función como los clientes esperan, ya que el alcohol, uno de los componentes esenciales, es un producto muy volátil.

Estos fijadores ya se usaban en la antigüedad, en las civilizaciones egipcia y griega, que recurrían a estas sustancias para hacer más duraderos los aromas.

La caducidad más larga

Además de atender a la duración de las notas aromáticas a lo largo del día, también hay que atender a las capacidades de este producto en su vida útil.

La conocida como caducidad de los perfumes, en el caso de los de equivalencia, es más prolongada que los perfumes de las primeras firmas del mercado.

A diferencia de los alimentos o las bebidas, una vez se supera la fecha establecida en el producto como tope para su uso, las propiedades olfativas se resienten y pierden su esencia y fuerza, pero ello no supone que sea peligroso rociarse con él.

Por tanto, se puede seguir empleando a pesar de que en ese momento es a partir del cual prevalece el alcohol sobre las notas aromáticas.

Sin embargo, puedes aplicar algunas técnicas para mantener en perfectas condiciones una fragancia, como conservarlo en su embalaje y en un entorno fresco y seco, evitando su exposición a la luz solar.

Similar Parfums es un fabricante de perfumes de imitación líder en este mercado, con una amplia variedad de artículos de primera calidad que conquista a todos aquellos amantes de las fragancias de gran valor.

