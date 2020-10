Castro Sierra sugiere los motivos por los que el otoño es la mejor época para una mamoplastia

La cirugía de aumento de pecho se puede realizar en cualquier momento del año pero hay estaciones más idóneas que otras por distintos factores, como la meteorología reinante, los planes sociales, el nivel de actividad o distintas cuestiones culturales, según apuntan los profesionales de Estética Castro Sierra El otoño es una de las etapas del año en la que coinciden más expertos en el sector para recomendar someterse a una operación de aumento de pecho en Madrid a las interesadas en esta técnica.

5 ventajas del aumento de pecho en otoño

Las razones por las que los últimos meses del año son los mejores para dar el paso son las siguientes.

Más tiempo en casa, mejor para el postoperatorio

Como las épocas más frías son aquellas en las que la población sale menos de su domicilio, puede ser la mejor oportunidad para decidirse, especialmente teniendo en cuenta el postoperatorio.

Los planes sociales y de ocio no son tan frecuentes como en primavera y verano, por lo que la recuperación será más efectiva y rápida si no existen tantas opciones para salir.

Hay que tener en cuenta que el postoperatorio de una operación así , en líneas generales, es de entre una y tres semanas y, de este plazo, es muy importante no realizar ningún movimiento exigente durante la primera semana, ya que podría provocar la supuración de las cicatrices o cualquier otra complicación que aplazaría la total recuperación.

Puedes aprovechar al 100% las épocas las épocas más cálidas

Sin duda, la primavera y, sobre todo, el verano son las estaciones en las que más se puede aprovechar para mostrar los resultados de la mamoplastia de aumento, por lo que someterse a una operación de este tipo en esos meses puede restar tiempo para disfrutar de ese nuevo aspecto tan deseado.

Noviembre, el mejor mes

Aunque en escasas semanas, la paciente puede estar, en gran parte, recuperada de la operación, lo cierto es que el mejor momento para considerar que los implantes se han asentado a la perfección es pasado medio año.

Por ello, noviembre es el mes más frecuentado en las clínicas de medicina estética para este cometido, ya que, transcurrido ese tiempo, es cuando comienzan a dispararse los termómetros y se puede mostrar ese aspecto renovado y, al no ser tan repentino, apenas se notará.

Disimulo de las fajas, vendas y sujetadores de curación

Otra de las claves para entender por qué el otoño es la mejor época para un aumento de mamas es que las prendas dedicadas a garantizar la total recuperación de la paciente, como las fajas, vendas y sujetadores específicos para este fin, pueden disimularse más bajo la ropa exterior.

La importancia de la vitamina C

La vitamina C es un componente vital para la recuperación de la mamoplastia, ya que facilita la regeneración de la piel. Esta época es la temporada de alimentos como las naranjas, las mandarinas o los pomelos, entre otros, que proporcionan grandes dosis de la vitamina C.

Estética Castro Sierra es uno de los centros especializados en medicina estética más prestigiosos de Madrid, con un gran número de solicitudes de todo tipo de intervenciones destinadas a mejorar el aspecto y la autoestima de todas aquellas personas interesadas en ello, a manos de cirujanos con una gran cualificación y experiencia en el sector.