Consecuencias del Covid: 11 CCAA reducen su gasto personal este año, con Cataluña a la cabeza, según Bnext Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 15:26 h (CET) Bnext presenta la primera edición de este informe con motivo de la celebración del Día de la Educación Financiera. La Comunidad de Madrid, a la cabeza del gasto en España, con un 28% del gasto total nacional. Cataluña es la comunidad española donde sus habitantes más han recortado el gasto este 2020 respecto al año anterior. Se mantiene el gasto en sanidad y sube el gasto en retail este 2020 con respecto a 2019, sobre todo entre los hombres Hoy, lunes 5 de octubre de 2020, se celebra el Día de la Educación Financiera, una iniciativa promovida desde 2015 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y por el Banco de España, en colaboración con diversas instituciones y entidades, con el objetivo de concienciar de la importancia de estar financieramente formados.

Una de las piedras angulares de esta educación financiera es la correcta gestión de las finanzas personales, que permite que cada individuo alcance sus objetivos financieros. Para poder gestionar correctamente las finanzas personales es esencial controlar los ingresos y gastos mensuales, tanto fijos como variables. Cada hogar es un mundo, pero es cierto que hay determinados valores socioeconómicos que definen el comportamiento de consumo de un país. ¿En qué gastan los españoles?, ¿cómo gestionan sus ingresos y a qué partidas acostumbran a destinarlos?

Bnext, la alternativa líder a la banca, presenta la primera edición del Informe Bnext: En qué gastan los españoles su dinero, para lo que se han analizado los datos de sus más de 350.000 usuarios en España. El informe analiza las principales tendencias de compra este 2020 y compara el comportamiento de un año marcado por la pandemia mundial con el de 2019, cuando todavía nadie imaginaba lo que estaba por venir.

Madrid, la CCAA con más gasto en España

La Comunidad de Madrid se sitúa como la región con más gasto por habitante de España, no en vano supone el 28% del gasto total a nivel nacional, 2 puntos por debajo del porcentaje que representaba en el mismo periodo del año anterior.

Cataluña también disminuye su gasto en comparación con el del año pasado y pasa a representar el 18% del total nacional en 2019 al 14% este 2020, lo que convierte a los catalanes en los españoles que más han recortado su gasto en lo que va de año. Vascos y canarios también recortan, aunque en menor medida, y disminuyen sus gastos en un 1% (del 5% al 4% en el caso de Euskadi y del 4% al 3% en el archipiélago canario).

Entre las CC.AA. que ven cómo sus habitantes han aumentado sus gastos este año, la Comunidad Valenciana se encuentra a la cabeza, al aumentar su presupuesto en dos puntos porcentuales (del 9% en 2019 al 11% en 2020). Comunidades como Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura también aumentan su presupuesto, aunque solo en un punto porcentual en comparación con los valores de 2019.

El gasto en sanidad, sin grandes cambios a pesar del Covid

En un año como el actual, en el que la alerta sanitaria y la pandemia mundial protagonizan la mayoría de los titulares, el gasto en sanidad se ha mantenido en cifras similares a las del año pasado. En España, tanto hombres como mujeres continúan destinando un 1% de su presupuesto total a esta partida, un 2% en total si no se separa inversión por género.

Este dato pone de manifiesto que, aunque la salud sea una de las mayores preocupaciones en este 2020, los españoles han mantenido sus planteamientos a la hora de organizarse. Aquellos con seguros privados los han mantenido y aquellos sin cobertura privada no han considerado necesario contratarla y han seguido confiando en la Seguridad Social.

Alimentación y restauración siguen ocupando un hueco importante

La alimentación y la restauración suelen encontrarse en los lugares más altos de la tabla de gastos de las familias españolas que este año, debido a la pandemia, han aumentado ligeramente el presupuesto que le destinan.

Mientras que en 2019 los españoles gastaban una media del 23% en estas partidas (13% los hombres y del 8% las mujeres), el año 2020 ha supuesto un aumento de dos puntos porcentuales en el presupuesto general, hasta alcanzar el 25%. Si se analiza la inversión por género, los hombres invierten este año un 14% frente al 9% de las mujeres).

Por franjas de edad, entre los hombres, los más derrochadores se encuentran en el grupo de edad comprendido entre los 36 y los 40 años, mientras que, en las mujeres, la edad es sinónimo de ahorro y son las más jóvenes, de entre 25 y 30 años, las que más presupuesto destinan a la alimentación y la restauración.

Crece el gasto en retail

El sector del retail sigue ocupando el pódium en los hogares españoles y la mayoría de sus presupuestos se destinan a esta partida. Los datos del 2020 muestran que los españoles destinan un 19% de sus presupuestos totales a compras de este tipo, frente al 14% del 2019. Si se analiza por género, los hombres invierten un 12%, mientras que las mujeres tan solo un 5%.

Ambos géneros ya presentaban en 2019 grandes diferencias en cuanto a gastos en retail, los hombres destinaban un 9% el año pasado y las mujeres un 4%. Aunque el presupuesto de ambos ha subido, las mujeres han sido más comedidas (diferencia de un punto porcentual en un año). Los hombres, por el contrario, han aumentado el presupuesto de sus compras en 3 puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

Los españoles de entre 41 y 50 años son los que más presupuesto destinan al retail, un 14%, seguidos de los hombres entre 51 y 55, que destinan el 13% de sus presupuestos totales. Las mujeres, aunque mucho más comedidas, tienen un comportamiento similar: las españolas entre 41 y 45 y entre 51 y 55 son las que destinan más presupuesto al retail (6% del total) en comparación con el resto de los grupos de edad de su género.

Amazon como tienda para todo

2020 y el Covid-19 han traído consigo un aumento notable en las compras online, sobre todo entre el sector más joven de la población. Consecuencia de esto es el hecho de que Amazon se mantenga como comercio preferido de los españoles. Tanto hombres como mujeres lo eligen como primera opción a la hora de gastar su presupuesto y le destinan un 26% y un 22% del total, respectivamente.

Tras Amazon, el TOP5 de las marcas elegidas por los españoles para destinar su presupuesto lo conforman: Mercadona, Aliexpress, Netflix y Zara.

Tijeretazo a los viajes por causa de la pandemia

La pandemia ha marcado este año y, como era de esperar, el turismo ha sido uno de los grandes afectados. En 2019, los viajes suponían un 13% del presupuesto total de los españoles (un 7% y un 5% del de hombres y mujeres, respectivamente). De enero a septiembre de 2020, esta partida ha disminuido más de la mitad y ahora supone tan solo el 6% del presupuesto total (3% del de los hombres y 3% del de las mujeres si se analizan los datos por géneros).

Los hombres se mantienen como el género que más invierte en turismo, especialmente aquellos entre 31 y 40 años, que en 2019 destinaban un 8% a los viajes y ahora, con las limitaciones, han reducido esta partida a la mitad. Las mujeres de entre 25 y 35 eran las que más presupuesto destinaban al turismo, con un 6% de la totalidad en 2019 que se ha reducido en 2020 al 3,5%.

