El COACM se suma a la celebración del Día Mundial de la Arquitectura

lunes, 5 de octubre de 2020, 12:42 h (CET) Este año, después de las circunstancias sanitarias vividas en los últimos meses, el lema es 'Arquitectura Para Vivir Mejor'. A partir de mañana, las diferentes demarcaciones del COACM inician actividades que prolongarán la efeméride a lo largo del mes de octubre En 1985, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, atendiendo a una recomendación de la Comisión de Asentamientos Humanos, designó que el primer lunes de octubre de cada año sería el Día Mundial del Hábitat, con el objetivo de reflexionar sobre el estado de nuestras ciudades, al mismo tiempo que premiar organizaciones o individuos por su excelente contribución a la mejora de las condiciones de los asentamientos humanos.

En 1997, la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) decidió sumarse a esta iniciativa y también instituyó el primer lunes de octubre de cada año como Día Mundial de la Arquitectura, coincidiendo con el Día Mundial del Hábitat. Desde entonces, en esta fecha se celebran varias actividades conmemorativas a escala mundial por parte de las secciones nacionales de la UIA, las agrupaciones profesionales de arquitectos y otras instituciones vinculadas con la arquitectura.

Este año, después de las circunstancias sanitarias vividas a largo de los últimos meses, aún vigentes, de acuerdo con la iniciativa del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) el lema de este día es 'ARQUITECTURA PARA VIVIR MEJOR', al que se suma el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha.

Alrededor de esta idea, y a partir de hoy, día 5 de octubre, las diferentes demarcaciones provinciales del colegio han programado, y van a programar en los próximos días, diferentes actividades para poner en valor la Arquitectura, siempre desde este prisma.

Así, la demarcación de Albacete cuenta para hoy con la inauguración de una Intervención de Arquitectura Efímera (13:00 h) en la propia sede de la demarcación. Además, ha dispuesto también un video-taller para niños, que responde al lema de este año (hasta el 15 de octubre). A finales de mes llegará una exposición de Cano Lasso, de la misma manera que se pone en marcha la X Edición del Concurso de Fotografía, este año bajo el epígrafe 'El espía público. Hacia un mejor futuro urbano', abierto desde hoy y hasta el 31 de octubre.

Desde mediados de septiembre, y hasta el 10 de octubre, la demarcación de Cuenca, mantiene abierta al público en la propia sede la exposición 'Cela y algunos amigos. Casas de una generación'. La muestra repasa la historia de las relaciones que se crearon entre Cela como escritor y algunos importantes arquitectos contemporáneos, como Juan Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezún o Sáez de Oiza, los primeros recibieron el encargo de diseñar la casa mallorquina del escritor y el segundo Torres Blancas, donde se establecieron tanto Cela como la editorial Alfaguara.

La demarcación de Guadalajara va a organizar una visita guiada que servirá para aproximar al público al Fisac más cercano. El punto de interés elegido para conectar al daimieleño universal con la provincia son los laboratorios de El Encín (Imidra), junto al Henares. Además, también se va a inaugurar una muestra sobre el legado fotográfico de Arturo Faura sobre Masegoso y la obra de la dirección General de las regiones devastada en Guadalajara. Por último, esta demarcación organizará a partir de octubre y hasta diciembre, sendos coloquios y videoconferencias sobre 'Arquitectura del medio rural, activos y fuentes de oportunidad', y sobre 'El fuerte de San Francisco, un factor clave para la ciudad'.

La Demarcación de Toledo del COACM impartió una conferencia online sobre Tusquets en Nápoles, protagonizada, nada más y nada menos que por este prestigioso arquitecto. Dentro del programa napolitano de estaciones de metro encargadas a prestigiosos arquitectos internacionales a Óscar Tusquets le correspondió la de Toledo, con un acceso satélite en el centro de los Quartieri Spagnoli, siendo también, además, los responsables de la urbanización de las plazas situadas sobre estos accesos. La característica más sobresaliente de Toledo es el inmenso cráter que conecta el nivel de la plaza con el de la gran sala situada unos 38 metros más abajo. El tramo final de la Avenida Díaz, ubicado sobre la estación, se convierte en plaza peatonal, donde, entre otras funciones, se da cobijo al mercadillo actual mediante un bosque de paraguas rígidos. Un atractivo particular del proyecto ha sido la estrecha colaboración con los prestigiosos artistas plásticos que han sido invitados.

Por otra parte, la demarcación de Toledo también ha organizado un taller de arquitectura M I M A I A para niños y jóvenes de entre 7 y 18 años. El fin es convertir a los participantes (hasta quince) en un joven equipo de urbanistas que dialogará sobre dos indicadores muy relevantes de nuestros entornos urbanos: “vida urbana”, y “calidad de vida”.

Por último, la demarcación de Ciudad Real hará público a lo largo de la semana las actividades programadas para este mes de octubre, el mes la arquitectura.

