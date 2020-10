EDE Ingenieros recomienda a la industria implantar la gestión energética ISO 50001 Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 12:26 h (CET) Ante el momento de renovar las auditorías energéticas obligatorias del RD/56 que se realizaron hace 4 años, EDE Ingenieros recomienda a las empresas industriales implantar este sistema de gestión con todas sus ventajas En pleno periodo de renovación de las auditorías energéticas obligatorias que establece el Real Decreto 56 del 2016 cada cuatro años, el equipo de EDE Ingenieros anima a las empresas industriales tomar decisiones en esta materia. En el actual contexto, su recomendación apunta a implantar la certificación del sistema de gestión energética ISO 50001, por la mejora que implica ahorro, eficiencia energética y cumplimiento de la normativa.

“La principal ventaja que supone es la interiorización de la gestión energética, que permite obtener resultados mucho mejores y en una dimensión mayor” afirma Mariano Sánchez, director de EDE Ingenieros. Una auditoría es una foto puntual en la que se establecen unas medidas; y si no hay seguimiento a lo largo del tiempo, el ahorro inicial se va devaluando. Por el contrario, al implantar el sistema de gestión energética ISO 50001 se establecen objetivos en periodos concretos; medidas, procedimientos de vigilancia; análisis de la situación para estar al tanto de la variación energética a lo largo del tiempo… todo esto permite lograr mayores ahorros y más a largo plazo.

“El principal beneficio de este sistema de gestión de la energía es el ahorro de costes, que es más importante de lo que se puede creer,” indica Sánchez.

Además, el sistema implica importantes ventajas energéticas y medioambientales, derivadas de la búsqueda de soluciones para conseguir reducir el consumo energético en base a nuevas tecnologías, equipos más eficientes, uso de energías renovables, etc. lo que supone mayor eficiencia energética y menos emisiones.

A nivel normativo, la certificación ISO 50001 garantiza cumplir las exigencias legislativas presentes y las que se dibujan en un futuro inmediato. Tanto del RD/56 estatal y de otras comunitarias como la Ley de Sostenibilidad Vasca, que va en la misma línea. A futuro, el borrador de la Ley de Consumidores Electro intensivos, ya exige contar con esta certificación para acogerse a sus disposiciones.

El proceso de implantación de la certificación dura entre 6 y 8 meses, siguiendo un proceso estandarizado. Se parte de las certificaciones que pueda disponer la empresa para integrar el nivel energético y facilitar la administración.

“Se basa en el modelo del sistema de gestión ISO de mejora continua, y está diseñada para ser compatible con normas como la ISO 9001 y la ISO 14001, lo que facilita el proceso”.

En el caso de empresas o grupos con más de una planta de producción se aplica el sistema Multisite. El enfoque es realizar un benchmarketing entre las distintas plantas, comparando resultados y extrayendo conclusiones comunes para adoptar de conjunto las mejores prácticas.

La implantación acaba con la certificación y la obtención del sello, que se renueva cada tres años, realizando anualmente auditorías internas.

A pesar de las ventajas, hay una percepción errónea, pero bastante generalizada de ver esta ISO 50001 como “más procedimientos administrativos y más trabajo”. En muchos casos los equipos no tienen preparación específica en el ámbito energético y ven difícil capacitarse a este nivel. Frente a estas objeciones, EDE Ingenieros brinda un apoyo continuado que facilita todo el proceso, incluyendo la formación del equipo en los procedimientos. Esta formación que se lleva a cabo durante todo el proceso de implantación, siempre en relación a la realidad energética de la organización.

