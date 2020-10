Beneficios de un Exfoliante Facial según Cuidadox.com Comunicae

lunes, 5 de octubre de 2020, 11:54 h (CET) Los exfoliantes faciales permiten restaurar la lozanía de la piel, al remover de ella las impurezas que hacen que luzca opaca y sin vida. La piel es el órgano más grande del cuerpo, y la del rostro es más delicada y está propensa a recibir daños, que tienen que ver con: la exposición al sol, deshidratación, e infecciones que perjudican su apariencia Para obtener un rostro suave y terso, es muy importante implementar ciertos cuidados en las rutinas de belleza, entre los cuales resaltan el uso los exfoliantes faciales.

Tres razones por las que es necesario utilizar exfoliantes faciales:

Exfoliar la piel del rostro es de vital importancia para garantizar su salud y belleza, por lo que es muy importante hacerlo de forma periódica y adecuada, y de ese modo lograr obtener sus beneficios.

Los exfoliantes faciales remueven células muertas

Los exfoliantes faciales, naturales o medicados, se encargan de remover las células muertas que se acumulan en la piel, lo cual permitirá que esta se regenere de forma saludable y uniforme, garantizando así su salud y belleza.

Los exfoliantes faciales liberan los poros de impurezas

En los poros de la piel se van acumulando impurezas, la exfoliación facial no solo libera los poros de grasas y microorganismos, sino también permiten que esta permanezca hidratada, lozana y libre de infecciones y lesiones.

Los exfoliantes faciales estimulan la piel

La exfoliación estimula la regeneración de la piel, así como también la correcta irrigación sanguínea, lo que otorga al rostro una apariencia más fresca y más juvenil.

Exfoliar e Hidratar dos pasos que garantizan la eterna juventud

Cabe destacar, que después de cumplir con la exfoliación del rostro, es necesario el uso de cremas hidratantes, de ese modo se puede lograr un efecto más favorable, obteniendo mayor luminosidad y rejuvenecimiento.

Además, hay que tomar en cuenta otros elementos que favorecen la piel de la cara como:

Alimentación

Descanso

Hidratación

Protección Solar Top de los Exfoliantes faciales naturales más recomendados y fáciles de usar

Ahora cuidar y nutrir la piel del rostro no será complicado, porque se pueden crear los mejores exfoliantes faciales con ingredientes naturales que están al alcance de cualquiera y ayudarán a que el rostro luzca joven y hermoso.

Exfoliante facial de café

El café es un excelente exfoliante que deja el rostro suave; sus propiedades antioxidantes permiten retirar las células muertas y residuos del maquillaje que saturan los poros.

Su preparación es muy fácil, se puede utilizar el residuo del café de la coladora, o tomar una cucharada de café, mezclarla con aceite de oliva o aceite vegetal, y luego aplicarla sobre el rostro, verás cómo obtienes resultados en corto tiempo.

Exfoliante facial de linaza y miel

Este exfoliante otorga beneficios favorables al rostro, dejando suave y fresco. Utiliza linaza molida y mezcla con tres cucharadas de miel; aplica esta máscara con movimientos suaves para remover las impurezas, deja actuar por diez minutos y retira con abundante agua tibia.

Exfoliante facial de azúcar morena

La azúcar morena, tiene propiedades medicinales que son muy beneficiosas para la piel, principalmente, porque es un excelente exfoliante natural, que es fácil de conseguir, y ayudará a que el rostro luzca muy hidratado.

Aplica una pequeña cantidad sobre la faz y comienza a dar masajes circulares, deja actuar por 5 minutos y retira con agua tibia, observaras el cambio inmediatamente.

En Cuidadox ofrecen este tipo de exfoliante y otros muchos artículos de cuidado del cuerpo.

Exfoliante Facial de miel y avena

La avena es una fibra natural, que aporta beneficios a la salud de la piel, específicamente la deja suave y tersa, al mezclarla con la miel, brinda también hidratación permitiendo que la misma se regenere desde dentro hacia afuera, por los nutrientes que recibe de estos ingredientes.

Exfoliante facial de Limón con azúcar

El limón es un ingrediente que aporta propiedades favorables para la piel, principalmente porque es antimicótico y aclara la misma, solo hay que mezclar un poco de zumo de limón con azúcar y aplicar sobre la cara, para observar los magníficos resultados que brindan.

