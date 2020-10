La desigualdad de género también está presente en la cultura financiera

Hoy, Día Mundial de la Educación Financiera, la fintech holandesa Peaks resalta que la brecha de género también está presente en la educación financiera de los españoles. De hecho, según un reciente estudio de la compañía, el 61,76 % de las mujeres españolas considera que su educación financiera es mala o muy mala, frente a un 56,44 % de los hombres encuestados, quienes aseguran que sus conocimientos en esta área son buenos o muy buenos.



El sesgo de género en el ahorro y la inversión

El estudio también revela que las costumbres financieras y de inversión entre hombres y mujeres son muy diferentes en nuestro país. Por ejemplo, las mujeres aseguran tener más dificultades a la hora de ahorrar. De hecho, el 58% de los encuestados que ahorran menos de 50 euros al mes son mujeres, mientras que más del 60% de los encuestados que consiguen ahorrar entre 500 y 2000 euros son hombres. Una de las principales razones detrás de esta poca capacidad de ahorro es la brecha salarial. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) extraídos de la encuesta de Estructura salarial de 2017, en España el salario medio de los hombres es un 21,99 % superior al de las mujeres.



En cuanto a la inversión, la peor parte para los hombres es encontrar plataformas para hacerlo, mientras que ellas se muestran preocupadas por posibles pérdidas. Ellos están dispuestos a invertir durante 10 años o más, mientras que las mujeres prefieren ver beneficios a muy corto plazo, preferiblemente en menos de un año.



Los datos también sugieren que los hombres españoles planifican mejor su futuro financiero, ya que el 54 % de ellos tiene planificada su jubilación por anticipado, mientras que las mujeres o bien no lo han hecho (54,33 %) o lo están pensando pero aún no se han lanzado a hacerlo (55,32 %). Posiblemente esto se deba a la incorporación más tardía de la mujer al trabajo, que propiciaba la delegación de las decisiones financieras, incluyendo la planificación de la jubilación, en los hombres.



Para ayudar a disminuir esta brecha de género, es fundamental una pronta educación financiera que proporcione herramientas y conocimientos suficientes en este ámbito a todos los ciudadanos. De hecho, el 56,52 % de los encuestados que aseguran no haber recibido ningún tipo de educación financiera son mujeres, algo que puede achacarse al prejuicio sexista de que la inversión y las finanzas son vistas como temas principalmente masculinos.



Las apps de micro inversión como Peaks son muy útiles para que los ciudadanos se familiaricen poco a poco y de manera intuitiva con la inversión y los conceptos financieros básicos. De este modo, tanto hombres como mujeres pueden tomar las riendas de sus finanzas personales y aprender cómo gestionarlas a largo plazo.



Tom Arends, cofundador de Peaks, explica que “uno de los objetivos principales de Peaks es democratizar la inversión y hacerla accesible para todos. Las microinversiones permiten empezar a invertir desde tan solo 1 € y adentrarse de forma sencilla y poco a poco en el mundo de las finanzas.”