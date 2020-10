Ruin maltrato a Madrid

Con el cierre de Madrid se está llevando Sánchez toda la cera que se reparte en las redes sociales porque es un hecho que no se lucha contra el virus sino contra la presidenta de la CAM. Aquellas medidas que adoptó Madrid antes que el gobierno, el material sanitario que gestionaron la comunidad y el ayuntamiento, la diligencia mostrada al principio y, para remate, la encuesta que La Razón publicó a primeros de mayo han hecho mucho daño en el desgobierno de los “Picapiedra”. Dicen las malas lenguas que nunca hay que contrariar a un narcisista ambicioso porque desenvaina y no encuentra camino para lo contrario.



Desde que se cerró Madrid los empresarios se llevan las manos a la cabeza. Todo un sinsentido y un ataque frontal a la economía de la capital de España que va a repercutir seriamente en las provincias limítrofes y a medio plazo en todo el territorio patrio. Hay comunidades con peores datos que Madrid y ahí están, nadie las tocará porque no molestan al Ejecutivo. Si hasta algunos gobiernos de la “derechita cobarde” se han plegado a los antojos de Illa, Sánchez y Gabilondo. Al unirse Castilla y León a las medidas del gobierno central se han destrozado las relaciones con los propios, pero ha desarmado las ‘lanzadas’ de la oposición socialista de la misma comunidad. Ya pueden ir a celebrarlo hasta que se contagien.



Al menos Madrid permite que se llegue en avión y en AVE; lo primero va a seguir generando grandes problemas: Ayuso lleva meses pidiendo el control del aeropuerto madrileño, pero es como predicar en el desierto. Vamos a ver si Pedro Sánchez y el “marqués” no se tienen que comer el texto del BOE. A lo largo del día de hoy vengo leyendo en diversos medios algo parecido a que “Mediante un dudoso texto en el BOE, Pedro Sánchez ha conseguido igualar las zonas infectadas con los barrios del centro como le pedía su socio, eso es, todos igual de jodidos....”



La campaña contra Madrid se ha abierto. Apenas unas horas estuvieron paradas las hostilidades entre Sánchez y Ayuso. Tras la sospechosa reunión -- donde Sánchez llegó como chulo salvador y se llevó todos los silbidos de Madrid-- la ‘bucanera’ Lastra y el chico de los recados del Psoe, Rafael Simancas, ‘ladraron’ a los cuatro vientos, tal y como ordenó su amo, el atrapado y trepador, Iván Redondo. Está visto que el Ejecutivo es capaz de retorcer lo que haga falta con tal de dañar la imagen del contrario; también en eso aporta materia el comunismo, dominador de la mentira repetida hasta hacer creer que es verdad. ¿Volvemos a mencionar a la gallina de Stalin?



Sinceramente, no tengo dudas respecto a que el Ejecutivo despide un claro hedor a prevaricación: no parece distinguir entre órganos e instituciones. Lo mismo le da planchar huevos que freír corbatas.

Sánchez no tiene un sano interés en ayudar a Madrid frente a la pandemia. Nuestra salud le trae al fresco, lo mismo que le trae a su arreador, Iván Redondo. La prensa extranjera está dándole caña y le culpa del desgobierno sanitario y de gestión de esta maldita pandemia. Hasta le acusa “The Economist” de quiebra bursátil y empresarial. Pedro se lleva casi todos los palos, pero el semanario británico se guarda algún latigazo para la Administración autonómica. Eso de que Europa reconozca y distinga a Díaz Ayuso y maltrate a Sánchez no puede soportarlo un enfermo narcisista: es como ponerle banderillas negras. Cuestión de ignorancia descontrolada.



Sería una imbecilidad presidencial la debacle empresarial madrileña por simple envidia y un incontrolado complejo. No lo dice este analista sino la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). Hablan de un coste de más de 700M de euros, pérdida de 150.000 empleos y centenares de empresas tambaleándose. Temen, incluso, que más de 7.000 autónomos cierren para y no abran más. El presidente está destrozando el sistema sanitario madrileño y el nacional, además de la economía de bienestar. Si Rodríguez Zapatero negó la crisis y hundió al país, éste ‘Narciso’ va a dejar el país como unos zorros; de ahí que ya se piense en organizar la Resistencia.



No dudo de que este pinocho es una ruina para todos: cierra Madrid y se va al Foro de La Toja a nada importante. Nunca he conocido presidente con mayor dejadez y peores intenciones. Si no se lo hacen pagar los madrileños es que se conforman con todo lo que les echen. Se mire por donde se mire, cuando un Gobierno abusa de la ciudadanía está justificando la insumisión de ésta porque su ineptitud no les deja ver más allá. Políticos así son ciegos del odio y paladines de la mediocridad. Si a ello añadimos que Ciudadanos, Arrimadas y Aguado siguen metiendo palos en las ruedas, Ayuso y los madrileños tienen más enemigos que el Napoleón de la época.