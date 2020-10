Los Meses de la Herencia Hispana en Reino Unido, EE.II. y Canadá Poco después en Canadá se decidió mudar el Mes de la Herencia Hispana/ Latinoamericana desde febrero a octubre para coincidir con esas celebraciones Isaac Bigio

lunes, 5 de octubre de 2020, 10:15 h (CET) Desde el primero de octubre, día mundial del café, convergen los meses de la herencia hispánica de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.



“Hispánico” es un término que en un sentido estricto está asociado a todos aquellos que tienen raíces en las naciones de habla española, pero en un sentido más amplia también abarca a todos los que tienen una influencia de la antigua Hispania (nombre original de la península ibérica), incluyendo a todos los que hablan el portugués (un idioma que se entiende con el castellano) y otras lenguas iberoamericanas.

Mes hispano de EE. UU.

En 1968 el presidente demócrata Lyndon Johnson oficializó una semana hispana en EE. UU. a partir del 15 de septiembre, día de la independencia de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, países de donde viene el grueso de sus inmigrantes latinos. Dos décadas después el presidente republicano Ronald Reagan extendió este periodo por 30 días hasta que incluya a las conmemoraciones del 12 de octubre de 1492, la fecha más recordada por los hispanos y por muchos otros pueblos americanos e indígenas.



Desde 1989 todos los años la Casa Blanca emite una proclama presidencial resaltando las contribuciones de su mayor minoría étnica, la cual - según resaltó Donald Trump en su mensaje del 2020 - ya sobrepasa los 60 millones de ciudadanos. Todo ello sin contar a los millones de latinos indocumentados.



El “Mes Nacional de la Herencia Hispánica” de EE. UU. inspiró a muchos en Reino Unido, quienes en diciembre 2011 sacaron el compromiso de Boris Johnson en una asamblea ante 800 dirigentes comunitarios y embajadores en la Casa del Senado para que la Alcaldía de Londres celebre un Mes Iberoamericano.



Mes Amigo de Reino Unido

Poco después la comunidad decidió que se debía adoptar un nombre simple y llamativo como era el de “Mes Amigo”, pues los ingleses llaman fraternalmente a todos los que hablan español o portugués como “amigos” y para tratar de unir a todos aquellos que se sienten orgullosos de ser latinos, hispanos, brasileños, portugueses, indoamericanos o luso-fonos. Como en Reino Unido hay un poco más de hablantes nativos del portugués que del español y como hay más de 100,000 brasileños, quienes triplican en número a los 38,000 colombianos que son la mayor comunidad hispanoamericana, se optó por iniciar el “Amigo Month” cada 7 de septiembre, días nacionales del Brasil y de Mozambique y acabarlo cada 12 de octubre.



La primera fecha es celebrada por más del 90% de los 300 millones que habitan en las 9 repúblicas de lengua oficial portuguesa y la segunda es conmemorada por casi todos los 600 millones que hablan el español como primera o segunda lengua. Ambos días están ligados a las dos mayores travesías marítimas de la historia universal. La primera a la que en 1522 culminó la primera circunnavegación al planeta, la cual hizo que el español y portugués se convirtieran en las primeras lenguas globales y que sean los únicos dos idiomas con más hablantes nativos en pueblos mestizos y mulatos que los de su raza originarias; y la segunda al que estableció el primer contacto duradero entre las dos grandes masas terrestres.



Poco después en Canadá se decidió mudar el Mes de la Herencia Hispana/ Latinoamericana desde febrero a octubre para coincidir con esas celebraciones. En el 2019 desde la abadía de Westminster el Edecán y Mariscal de la reina ante los servicios diplomáticos, Alistair Harrison, dio un mensaje a los hispanos y latinos de las tierras regentadas por Elizabeth II.



Poblaciones

Desde 1989 cada Presidente de los EE.UU. ha hecho una proclamación especial durante el Mes Hispano. En la del 2020 Donald Trump ha reconocido que hay más de 60 millones de hispanos en su país, los cuales son su mayor minoría étnica.



En Reino Unido hay más de medio millón de ciudadanos españoles y portugueses que han aplicado por la residencia indefinida según datos del Ministerio del Interior, y un número adicional similar de residentes provenientes de otras naciones de lengua ibérica y de América del sur o central. A ese millón de personas hay que sumarle una cifra varias veces mayor si se toma en cuenta a la descendencia.



En Londres tradicionalmente cada pleno mensual que se da en septiembre entre la Asamblea de Londres con el Alcalde de Londres éstecomienza con un homenaje especial al Mes Amigo. Esta vez el Presidente de dicha Asamblea, Navin Shah, escribió una carta a nombre de todos sus 25 integrantes haciendo un homenaje a los 3 millones de hablantes de español y de portugués que hay en estas tierras. Dichas cifras son conservadoras con relación a un informe que hace 15 años hizo la Comisión Europea en sentido de que el 8% de los 66 millones de británicos pueden comunicarse en español.



En el Canadá hay alrededor de un millón de residentes provenientes de Iberia y Latinoamérica. Estas 3 comunidades tienen en común seguir practicando sus idiomas y cultura dentro de las 3 grandes potencias angloparlantes, por lo que juntas son la mayor minoría etnolingüística de la historia universal.



Celebraciones En este año dichas celebraciones se ven afectadas por la pandemia, la cual impide grandes eventos abiertos. Ésta también ha golpeado muy duro a los hispanos, especialmente a los de EE. UU. quienes ya se han convertido en la minoría étnica con más casos de COVID-19 a nivel global.



En Londres un amplio contingente bajo las banderas del Mes Amigo iba a participar en el desfile anual de San Patricio con cientos de bailarines haciendo un homenaje a los 5,000 voluntarios británicos e irlandeses que lucharon en la independencia latinoamericana y a Eámon de Valera, el hombre que más ha gobernado una democracia europea, quien nació en las Américas de padre español y cubano. Sin embargo, dos días antes de tal celebración que iba a darse el 15 de marzo se inició la cuarentena británica.



El 7 de septiembre el Mes Amigo se inauguró en la sede de la Scotland Yard al lado del Parlamento y al frente de la residencia del Primer Ministro donde se celebraron 10 años desde que Boris Johnson reconoció a los iberoamericanos en los formularios étnicos del Gran Londres. Debido a la pandemia solamente pudieron darse dos grupos de 30 invitados, cuando en épocas pasados se han dado recepciones con mucho más público en íconos como el Drummons (el banco real que queda entre la plaza Trafalgar y el palacio de Buckingham) o el City Hall. Luego de tener una celebración en un parque londinenses tuvieron que cancelarse dos desfiles programados hacia la plaza Trafalgar debido a nuevas restricciones contra el coronavirus.



De allí que la mayor parte de las celebraciones se haya tenido que dar produciendo diariamente videos y posters, los cuales son enviados a decenas de miles de usuarios, y con el apoyo unánime y activo de casi todos los medios locales de habla hispana y portuguesa.



Antes de la pandemia el Mes Amigo estuvo creciendo. Distintos sectores de la comunidad organizaban independientemente una serie de eventos. En años anteriores la embajada brasileña organizaba un festival por su día nacional ante decenas de miles en la plaza Trafalgar, mientras que alrededor de esa misma fecha la Catedral Internacional, con el mayor salón iberoamericano de UK, hacía una celebración por el inicio del Mes Amigo.



A diferencia de otros anos en el 2020 el Mes Amigo no acabará con una gran multitud de gente en la Misa de las Américas y en la fiesta del Amigo Hall en la Catedral de Saint George, la cual la organiza siempre la Capellanía Latinoamericana.



También se han dado regularmente festivales de cine español y brasileño, de teatro latinoamericano (CASA), de música clásica ibérica y latinoamericana (“Echoes”), de comida latina (“Comidafest”) , de bailes españoles, de cultura catalana, de cultura nativas, de cine independiente (“Raindance”), entre otros, además de una semana dominicana, de varias premiaciones (“Guía Londres Amigo Month Awards”, “Red O Globo” del Brasil y “Portal Londres”) y una docena de misiones diplomáticas y comunidades organizando sus respectivos días nacionales con recepciones y fiestas. Las distintas festividades en aquellas hechas por los días nacionales de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, el festival latino de Gales “El Sueño Existe”, los premios “Latin UK Awards” y las decenas de miles que acudían a la fiesta de La Clave eran la antesala del Mes Amigo.



Un gran apoyo que ha tenido el Mes Amigo es el de los embajadores latinoamericanos encabezados por su decano, Su Excelencia Iván Romero, y por a Baronesa Gloria Hooper, integrante de las 14 comisiones parlamentarias para Iberoamérica, Presidenta del Grupo Parlamentario UK -Latinoamérica y Vice-Presidenta de la Casa Canning.



Problemas Las comunidades iberoamericanas de Reino Unido se encuentran hoy ante tres importantes desafíos. Uno es que a partir del 31 de diciembre se acaba la transición del Brexit y hay un futuro incierto ante la mayor parte de los residentes legales de éstas quienes están con pasaportes europeos.



Otra es que se han cerrado los dos principales centros comerciales, sociales y culturales de los hispanoamericanos en Londres. El 24 de septiembre se clausuró para siempre el de “Elephant and Castle”, un lugar llamado así presuntamente en honor a la Infanta de Castilla, el cual ha tenido durante décadas más de un centenar de negocios latinos. Mientras tanto, el Pueblito Paisa de “Seven Sisters”, que es el mayor mercado latino de Londres, el mismo que tiene la estructura y función de una pequeña aldea sudamericano, sigue cerrado desde la cuarentena. El Centro Comunitario y Teatro Amigo en el cual se cerró el Mes Amigo 2019, ha sido desalojad de su edificio de 4 pisos al frente de la policía de Tottenham.



La teniente Alcaldesa de Londres Joanne McCartney quien en el 2019 estuvo en la fiesta de apertura del Mes Amigo en “Elephant and Castle” y en la de clausura en el Centro Amigo ahora no ha podido asistir a sus eventos debido a la pandemia, mientras que ambos locales han quedado cerrados.



Finalmente está el hecho de que el coronavirus ha afectado mucho a esta comunidad. La falta de traducciones e intérpretes dificulta que muchos hablantes de otras lenguas puedan hacerse entender ante los servicios médicos y sociales. La existencia de un significativo número de inmigrantes irregulares o sin acceso al NHS les hace blancos del COVID-19 y focos que ayudan a la expansión de éste dentro de gente con las cuales socializan, especialmente dentro de su misma comunidad. Pese a la pandemia y al pandemonio económico y social que ésta produce lo importante es que estas comunidades han mantenido desarrollando sus actividades y culturas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ruin maltrato a Madrid La prensa extranjera está dando caña a Pedro Sánchez. Le culpa de la nefasta gestión de la pandemia y de ineptitud reiterada de su gobierno Más solos que nunca Los buenos sentimientos son los que nos unen Un buen tipo Tenía mucho interés en ver en la tele el programa de Calleja protagonizado por Fernando Simón Esto no admite debate: Trump alienta a los supremacistas blancos violentos Hace apenas dos semanas, en un mitin en Bemidji, Minnesota, Trump volvió a hacer alarde de su discurso racista al dirigirse con estas palabras a la multitud El nuevo orden mundial ​La excelentísima ministro Celaá dice, con toda la razón del mundo, que los hijos no son de los padres