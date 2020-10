La nueva normalidad no frena la celebración de bodas y eventos gracias a la tecnología Comunicae

viernes, 2 de octubre de 2020, 14:18 h (CET) Hacienda Los Frailes se hace eco de las soluciones que se han encontrado en el sector para seguir celebrando las bodas dentro de las restricciones exigidas por la nueva normalidad Con la nueva normalidad, la mayoría de empresas y profesionales han tenido que readaptar sus servicios para poder seguir activos en el mercado. Con las nuevas restricciones impuestas por la nueva normalidad, muchos eventos se han visto totalmente trastocados, ya que el aforo máximo ha sido limitado a unas 60 personas, y la barra libre se ha transformado en una bebida servida en mesa con no más de 10 participantes. Medidas a las que, rápidamente, se han adaptado tanto los servicios de catering como las empresas de Wedding Planner, que se han vuelto imprescindibles a la hora de organizar todo tipo de eventos. La prueba de ello es la gran comunicación y gestión que están llevando a cabo con haciendas, restaurantes y hoteles para que los eventos se vean mínimamente afectados.

De este trabajo en equipo ha surgido una propuesta muy innovadora que consiste en la retrasmisión en directo de ceremonias y banquetes. La dinámica consiste en contar con un grupo de mínimo 3 cámaras que retrasmitirán el evento en streaming a través de un enlace que se facilitará a los invitados que no hayan podido asistir. Las cámaras grabarán desde la ceremonia hasta el banquete y el baile nupcial. Además se suele habilitar un chat para que pueda haber feedback.

Esta es una forma de lidiar con el límite de aforo impuesto por la nueva normalidad y de compartir un día especial sin exceder las medidas sanitarias. De hecho, ya hay una gran cantidad de celebración de bodas en Sevilla que se hacen de esta manera. Esto es solo el principio, pues cada vez serán más las haciendas para bodas en Sevilla y en el resto del mundo que incluirán este tipo de servicio entre sus prestaciones.

La tecnología llegó para mejorar ciertos aspectos de la vida, y está siendo un elemento vital en esta pandemia. Además de ser útil, también está ayudando a cumplir sueños de muchas parejas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.