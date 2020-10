Top Courier cuenta con un Plan de medidas para frenar la expansión del coronavirus en la empresa Comunicae

viernes, 2 de octubre de 2020, 14:02 h (CET) Tomar medidas es necesario para garantizar la salud de clientes y trabajadores de Top Courier La propagación del COVID-10 está siendo el principal tema en España. Por este motivo, se han decretado una serie de medias que deben cumplir todas las personas para salir de la pandemia lo antes posible.

En Top Courier se han adaptado perfectamente a esta nueva situación con medidas anti-COVID en todos los envíos que realizan para garantizar la máxima seguridad e higiene a clientes y trabajadores. El mercado logístico no ha parado desde el inicio de la pandemia y ha ido adoptando medidas extraordinarias para poder llevar a cabo su actividad. Ha sido un sector imprescindible tanto para las empresas como para particulares con el crecimiento de las compras online, ya que aunque ha habido algunas empresas que han sufrido ERTES o ceses, muchas han tenido que estar al 100%.

En la empresa de transporte Top Courier están en contacto con personas de toda la geografía española, por eso deben seguir estrictamente las medidas para garantizar la higiene y seguridad en todos los servicios de transporte bien sean nacionales o internacionales. A día de hoy, no han tenido ningún contagio en su entorno gracias a esta serie de medidas.

En sus camiones llevan hidro-alcohol y limpiador de superficies que aplican 2 veces al día en cada uno de ellos, al principio y al final de cada servicio. Todos los trabajadores van con mascarilla en el trayecto, punto de entrega así como en los tiempos de carga y descarga.

En las oficinas de Top Courier todos los trabajadores llevan la mascarilla puesta desde el inicio al fin de la jornada. Las medidas de limpieza e higiene se han triplicado en zonas comunes y en cada uno de sus rincones. Cada noche desinfectan con ozono toda la empresa para que el espacio sea seguro y libre de COVID.

En definitiva, la nueva normalidad ha traído muchos cambios. Por eso, desde Top Courier están seguros de que realizan su trabajo de la mejor manera y sus envíos son 100% seguros, por lo que muchas empresas y particulares confían en ellos.

