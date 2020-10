Reformas Leinad: Reformas para la cocina Comunicae

viernes, 2 de octubre de 2020, 13:42 h (CET) Es importante que el cliente conserve un pequeño presupuesto al margen de la maniobra en caso de contingencias en el sitio, especialmente durante cualquier tipo de reforma Según empresas de reformas Madrid, para una reforma de cambio de alfombra o azulejos, pintura de paredes y techos, reemplazo de equipo sanitario, hay un promedio de entre 200 y 500 euros por m2.

Para una reforma completa como puede ser en la cocina o del baño, cambio de ventanas, cambio de la fontanería o de la electricidad, hay que contar más bien entre 500 y 1.000 euros por m2.

Para una transformación de vivienda como la modificación de la estructura del suelo, restauración completa de los marcos de las ventanas, destrucción o modificación de los muros de carga… los costes por m2 están entre 1000 y 1700 euros por m2.

Reforma de la cocina: ¿Cómo tomar las medidas correctas?

Antes de empezar a diseñar y a reformar la cocina, se debe contactar con una empresa de reformas para la asesoría adecuada.

La toma de dimensiones, incluidas las mediciones, y otras limitaciones técnicas de la cocina son esenciales para el éxito del proyecto.

Al realizar una reforma post Covid19 expertos en el sector aportan varios puntos esenciales para tomar medidas de la cocina.

Tomar las dimensiones de la cocina, es decir, medir la habitación, no se limita a sacar la cinta métrica y tomar las dimensiones de las paredes.

Para rehacer una cocina, se necesita tomar las medidas de la habitación antes de empezar a comprar muebles y equipamiento. Para ayudar en el acercamiento. Seguir los siguientes consejos para reformar, anotar los elementos en un plano y diseñar la cocina.

Rediseñar la cocina: empezar con el plano del piso

El plano del piso es una vista de arriba de la habitación. Se debe incluir la longitud de las paredes, la ubicación de las puertas y ventanas y las esquinas de la habitación.

Se debe saber que las probabilidades no son suficientes para diseñar una cocina. Esta es una "encuesta de estrés", es decir, teniendo en cuenta todos los elementos incluidos en la cocina. "Es importante imaginar que la cocina es como una caja donde todo es importante".

Para recordar: hacer un plano de la longitud de las paredes, anotando los ángulos. También mostrar las aberturas en el plano ubicación de las ventanas y puertas.

Medidas de la cocina: continuar con el plan de elevación

El segundo plano agrupar las dimensiones bajo los elementos de la habitación presentes en las paredes, como las ventanas.

Es una representación de las paredes vistas desde el frente. "El espacio bajo los alféizares de las ventanas es importante, sobre todo si se quiere instalar un grifo mezclador", explica Leinad especialistas en reformas integrales.

Ten en cuenta la altura de las ventanas y la dirección de apertura. No se debe olvidar de la caja del obturador. "Puede dificultar la apertura de armarios altos”.

Recordar: realizar un plano de las paredes a la vista y anotar los espacios entre cada elemento.

Diseñando la cocina: tomar nota de los suministros de agua y electricidad

Esta parte es esencial en las medidas de la cocina. Es importante tomar nota de las entradas y salidas de agua, así como los enchufes eléctricos existentes.

Por regla general, hay que tener en cuenta todo lo que puede influir en la disposición de la cocina: enchufes, radiadores, tuberías a lo largo de las paredes (diámetro y longitud), caldera y/o calentador de agua... También es importante conocer la función de cada grifo de la cocina suministro de agua caliente o fría y anotarlos en el plano.

Lo ideal es que todas las tuberías estén bajo el fregadero para que se pueda acceder una vez que la cocina esté instalada.

Para recordar: colocar los grifos y tuberías en el suelo elevado, lo mismo vale para la entrada del capó si existe.

Estimar el paso entre los muebles de la cocina

En la cocina, se necesita buena circulación. 0,90m mínimo, 1m20 para la comodidad. Ten cuidado al abrir los electrodomésticos como el refrigerador: "se debe asegurar de que pueden circular cuando abran el lavavajillas".

Observar que, en promedio, una cocina es de 3,5m x 5m. Esta configuración es ideal para una isla. Para que se pueda mover fácilmente, se necesita 1m20 entre la isla y una línea de muebles de cocina. Es decir, una isla sólo es posible en una gran cocina, de lo contrario no se respetarán las distancias entre los muebles y la cocina se hará más difícil.

Para recordar: este paso es necesario cuando se empieza a dibujar el mobiliario en el plano. Se puede dar una idea de lo que es posible en la cocina.

Cocina abierta: toma las dimensiones de toda la habitación

Al querer diseñar una cocina abierta, es importante tomar las dimensiones de toda la habitación. "Cuando los clientes llegan con el plan, sólo se llevan la parte de los muebles y no toda la habitación. Pero se necesita la dirección del pasaje para evitar poner una mesa en medio de la habitación". No basta con medir las paredes donde se quiere poner los muebles. Se tiene que medir toda la superficie de la habitación.

Es importante que el diseñador de la cocina entienda cuáles son las expectativas para el salón y el comedor. El tamaño de la cocina dependerá del volumen del comedor y del pasaje que lo rodea. Esto también es cierto si estás diseñando la propia cocina.

