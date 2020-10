Cambridge Institute explica cómo serán las clases extraescolares en la nueva normalidad

La pandemia del COVID 19 ha supuesto un antes y un después en la forma de trabajar pero también, en la manera de estudiar. Con un curso escolar recién iniciado, Cambridge Institute, el mejor centro privado de formación de idiomas y pionero en el desarrollo de formatos online, ya tiene puesta a punto toda su tecnología para volcarse este año en la formación online en aquellos casos en los que la formación presencial sea inviable o especialmente compleja Los niños en edad escolar este año tienen muy complicada su asistencia a las clases extraescolares. Por ello, Cambridge Institute ya está en conversaciones con las Asociaciones de Padres y Madres (AMPAS) de los principales colegios, para impartir clases extraescolares de idiomas mediante videoconferencia, con cursos especialmente diseñados para menores de Educación Primaria y Secundaria.

Optar por un sistema de aula virtual es hoy una de las mejores apuestas de formación. El profesor es capaz de realizar una clase dinámica, participativa y con materiales compartidos en la plataforma de videoconferencia, a los que tendrán fácil acceso todos los alumnos. Además, el profesor adaptará los contenidos y la metodología de la clase a la edad de los participantes y a sus intereses en la formación de idiomas. Se puede optar por formación One to One o en grupo gracias a una amplia oferta de formación, a precios muy asequibles y al alcance de todos los bolsillos. En el caso de las clases extraescolares, la formación se adaptará a formato taller más dinámico, con clases muy prácticas y atractivas, para animar a los niños /as a aprender inglés mientras se divierten.

Cambridge Institute tiene una amplia experiencia en trabajar con menores ya que gestiona todos los años clases extraescolares en muchos colegios y, además, organiza campamentos con niños /as de Infantil, Primaria y Secundaria, en periodos no lectivos (Verano, Navidad y Semana Santa, entre otros días festivos). Muchos de estos campamentos son bilingües y se convierten, por tanto, en verdaderas inmersiones lingüísticas del idioma, especialmente, de inglés.

En esta modalidad de formación virtual, alumnos y profesor están conectados en tiempo real, cada uno en su ubicación. Sólo se necesita un ordenador o dispositivo móvil (ordenador de mesa, portátil, Tablet o teléfono móvil) y conexión a Internet para poder participar en la formación.

Toda la información sobre los cursos puede consultarse en su web: www.cambridgeinstitute.es. La Escuela de Idiomas tiene ya abierta la matrícula para todos sus cursos.

