¿Comprar una vivienda nueva o reformar? Domho reformas cuenta las ventajas de reformar

viernes, 2 de octubre de 2020, 10:26 h (CET) Pese a que muchas personas temen las reformas, una casa nueva no siempre aporta todo lo que se busca, como apuntan desde Domho, empresa de reformas en Málaga. Muchas personas sienten cierto reparo a realizar obras en casa, por el hecho de no poder ver el efecto de una reforma terminada y la oferta no es tan atractiva como pueda resultar una vivienda nueva Pero es interesante considerar que, aunque una vivienda de obra nueva presenta el resultado final, éste puede no adecuarse a las las necesidades del núcleo familiar.

Por lo que a continuación se detallan las ventajas de reformar frente a comprar una nueva vivienda:

Personalización: se puede adaptar la vivienda y espacios de la misma al gusto de cada uno y de acuerdo a las necesidades diarias, por lo que de mayor confort y comodidad.

Ahorrar dinero: comprar, sobre todo en ciudad, un piso sin reformar y reformarlo luego suele ser más barato ya que tiene menor valor en el mercado. Así que, si encuentras una vivienda con grandes posibilidades de reformar al gusto de cada uno , según las necesidades y estilo de vida.

Poca tramitación: al tratarse de obras de rehabilitación interna, no requieren permisos de obra mayor, ni están sujetas a normativas, salvo las que afectan a elementos comunes o estructurales.

Si se toma con tranquilidad, reformar una casa a un precio atractivo puede resolver todos los conflictos y ahorrar buscar una vivienda nueva. Además se aumentará el valor de la casa.

La empresa de reformas malagueña, Domho se caracteriza por una larga oferta de servicios.

Reformas parciales e integrales, entre las que se encuentran reformas de baños: la reforma cuarto de baño es una reforma habitual ya sea por deterioro o que deja de ser actual su aspecto.

Reformas de suelos: la sensación de entrar a un nuevo hogar gracias a la variedad de materiales como calidades que Domho gestiona.

Reformas de cocinas: las reformas de cocinas en Málaga son aquellas que sobre todo se realizan con el objetivo de aumentar espacio así como dar un nuevo look más moderno.

Impermeabilización de edificios: los edificios suelen presentar en ocasiones problemas ocasionados por la filtración de agua, problema que ocasiona severos problemas en estructura e incluso para la salud.

Reformas a grande escala: las que serían reformas completas como las relacionadas con edificios, naves industriales, centros comerciales, etc.

