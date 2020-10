Walmart facilita el acceso a energía renovable gracias a una innovadora colaboración con Schneider Electric Comunicae

viernes, 2 de octubre de 2020, 09:34 h (CET) La nueva iniciativa, que forma parte del Proyecto Gigaton de Walmart, busca aumentar la capacidad de generación de energía renovable en los EE. UU., facilitando el acceso a gran escala a dicha energía Walmart Inc. y Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, han anunciado una nueva colaboración que proporcionará a los proveedores de Walmart con sede en los EE. UU. un mayor acceso a la energía renovable, permitiéndoles liderar la lucha contra el cambio climático. Se trata de un proyecto innovador, el Programa Gigaton PPA (GPPA), diseñado para formar a los proveedores de Walmart en compra de energías renovables y acelerar su adopción a través de acuerdos de compraventa de energía renovable a largo plazo (PPA) agregados.

El programa contribuye así al Proyecto Gigaton de Walmart, que tiene el objetivo de eliminar un gigatón (mil millones de toneladas métricas) de dióxido de carbono de la cadena de valor global de Walmart para 2030. Más de 2.300 proveedores de 50 países diferentes participan en este proyecto y desde 2017 ya se ha evitado la acumulación de 230 millones de toneladas métricas, más del 20% del objetivo, a través de la energía, los residuos, los envases, la agricultura, los bosques y el diseño y uso de los productos.

“El Programa Gigaton PPA (GPPA) es el tipo de iniciativas necesarias para ayudar a nuestros proveedores a avanzar hacia un modelo de bajas emisiones de carbono y contribuir a construir un futuro más sostenible,” asegura Zach Freeze, Senior Director, Sustainability de Walmart. “A través del trabajo de Schneider Electric con nuestros proveedores, el programa busca democratizar y facilitar el acceso a la energía renovable y acelerar su uso entre ellos.”

Aunque la compra corporativa de energía renovable es una tendencia en crecimiento, el número total de empresas involucradas todavía es relativamente bajo, al haberse implementado en poco más de 100 empresas en los EE. UU. desde 2008, según Renewable Energy Buyers Alliance Deal Tracker. Entre los principales retos que experimentan las empresas más pequeñas a la hora de acceder a las renovables, destaca el no contar con el tamaño necesario para abordar el mercado individualmente y la falta de formación sobre la mecánica específica de las transacciones de energías renovables y de una guía para asegurar que la compra de energía renovable se realiza de la foma mas adecuada.

La iniciativa GPPA fue concebida para ayudar a superar estas barreras, permitiendo que se formen más empresas sobre la compra de energía, el acceso a la energía renovable y la reducción de emisiones y, de esta manera, ser capaces de contribuir al Proyecto Gigaton. El Programa funciona formando a los participantes, proporcionando orientación para sus proyectos y agrupando a las empresas interesadas en contratar energía renovable para lograr así economías de escala. Walmart actuará como el impulsor de la convocatoria para el programa, invitando a los proveedores a unirse.

Walmart ha colaborado con el departamento de Servicios de Energía y Sostenibilidad (ESS) de Schneider Electric para gestionar el Programa GPPA, utilizando la plataforma NEO Network™ del grupo, una plataforma global de colaboración y una comunidad con más de 300 compradores corporativos de energía renovable y proveedores de soluciones. El equipo de expertos líderes en energías renovables de Schneider Electric implicará a los proveedores de Walmart participantes y facilitará un proceso de selección de proyectos y formación, en diferentes fases, para hacerles avanzar hacia la compra agregada de energía renovable. El departamento de ESS de Schneider Electric es el mayor proveedor de consultoría global de compras corporativas de energías renovables. Sus expertos ya han asesorado a compañías, incluida Walmart, en más de 100 compras de PPA a gran escala en Norte América, Europa, India, Australia y Latinoamérica, por un total de más de 8.000 megavatios de energía eólica y solar contratados.

“Es un honor trabajar con Walmart en un programa tan revolucionario,” afirma Steve Wilhite, Senior Vice President de Schneider Electric. “La compañía está demostrando su liderazgo al incrementar el acceso a la energía renovable a gran escala para sus proveedores como parte de los objetivos del Proyecto Gigaton. El Programa GPPA busca integrar una gran cantidad de energía eólica y solar a la red, ahora que luchar contra el cambio climático es más urgente que nunca.”

Durante más de una década, Walmart ha trabajado con proveedores, ONGs y otras entidades para inspirar un cambio positivo en todas las cadenas de suministro globales. En sus propias operaciones, Walmart se ha fijado el objetivo de usar un 50% de energía renovable en 2025 y, actualmente, se estima que la compañía ya alimenta un 29% de sus operaciones con esta energía. Walmart y Schneider Electric también son miembros de la Alianza de Compradores de Energía Renovable, una coalición que reúne a compradores y proveedores de energía renovable para facilitar la transición a fuentes de energía más limpias.

Walmart Inc. (NYSE: WMT) ayuda a ahorrar dinero y vivir mejor – en todo momento y en cualquier lugar – en sus tiendas, online y a través de sus dispositivos móviles. Cada semana, más de 265 millones de clientes visitan aproximadamente 11.500 tiendas bajo 56 marcas en 27 países y páginas de eCommerce. Con unos ingresos de 524 mil millones de dólares en el año fiscal 2020, Walmart cuenta con más de 2,2 millones de empleados en todo el mundo. Walmart continúa siendo líder en sostenibilidad, filantropía corporativa y oportunidad de empleo. Puede encontrar más información sobre Walmart en la página web http://corporate.walmart.com, Facebook http://facebook.com/walmart y en Twitter http://twitter.com/walmart. Los proveedores de Wallmart pueden aprender sobre el programa GPPA y los criterios de participación en www.gigatonppa.com

