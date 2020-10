El thriller gótico irrumpe en la escena literaria con "¡Crack, crack! Rompehuesos 1" Comunicae

jueves, 1 de octubre de 2020, 17:02 h (CET) La autora Pilar Ana Tolosana Artola ha escrito una novela inquietante y enigmática apta para todos los paladares lectores En una conversación en una cafetería pueden surgir diferentes temas que tal vez cambien la vida de los interlocutores para mejor. En una de estas charlas con un amigo la escritora Pilar Ana Tolosana Artola decidió ponerse manos a la obra y comenzar una trilogía de corte fantástico, influenciada en parte por la serie de terror llamada Penny dreadful con la Londres victoriana de fondo.

"Esta serie que marcaría mi nuevo trabajo se titulaba Penny Dreadful, y su primera temporada llena de escenarios oscuros y góticos, hace referencia a un tipo de ficción trrorífica que se vendía de Inglaterra a través de fascículos al precio de un penique; por esto se conocían estos libretos como 'Horrores a un penique'".

Partiendo de este aura entre lo oscuro y lo sobrenatural, la autora ambienta su novela, ¡Crack, crack! Rompehuesos 1, en la Londres contemporánea bajo cuyo cielo se retrata la búsqueda incesante, por parte de Scarlet, de su amigo Mike, un traumatólogo que ha desaparecido misteriosamente y quien, además, días antes se mostraba con una actitud extraña ante ella.

Preocupada, acude a su domicilio para dar con él, pero en su lugar encuentra el cadáver de una mujer con una daga en el pecho que no sangra…

¿En qué anda metido Mike? ¿Por qué nadie sabe nada de él desde hace días en su trabajo?

Pero no solo su amigo está en paradero desconocido, sino que también lo está el paciente de este, Oliver, a quien trataba desde hace tiempo debido a una extraña enfermedad que padece: sus huesos se rompen con facilidad sin motivo aparente.

"Durante toda la novela, la maquinación y el enredo son factores que van elevándose hasta ofrecer un máximo de vacilación e interrogantes abundantes para que la excitación y la tensión se acumulen durante toda la historia, sin perder ni un ápice de interés, provocando una consecuencia aumentada de la realidad más sofocante y atenazadora".

Durante sus indagaciones conocerá a Peter, el sobrino de un antiguo paciente de Mike con la misma dolencia que Oliver.

Este se convertirá entonces en la mano derecha de Scarlet durante la investigación, cuya simiente comienza con la aparición de un grupo de cuervos que persiguen a la protagonista incesantemente y que la llevará a pensar que está siendo vigilada por alguien.

A partir de aquí se encontrarán con un submundo oscuro y maligno en el que los espíritus del mal luchan por conseguir un puesto en la jerarquía demoníaca.

"La parte fantástica del libro creo que es la más emotiva y recurrente, y a la vez, la que mejor puede sacarnos de este mundo no menos complicado pero tan aburrido frecuentemente y en estos momentos de la segunda ola de la pandemia, tan trastornados y llenos de incertidumbre, será imprescindible en toda la trilogía".

¿Qué han hecho con Mike? ¿Qué tiene que ver Oliver en todo esto?

La aparición de una bruja llamada Dafne en el camino de Scarlet contribuirá a que esta vaya recomponiendo las piezas de este intrincado y absorbente enigma sobrenatural.

Un relato heterogéneo y atrayente que incorpora, además, suspense, esoterismo, magia, sucesos paranormales y diversos acontecimientos misteriosos e intrigantes que dejarán al lector pegado a la historia.

La literatura escrita por la autora vasca es tan entretenida como cautivadora en donde el ambiente sombrío y misterioso recorre las calles de Londres como la niebla en una noche oscura.

Esta primera entrega de la trilogía de terror, "thriller" y género fantástico es una muy buena opción para todos aquellos lectores que quieran encontrarse con un libro que quita la respiración y deja atrapado en su trama.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.