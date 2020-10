Un 75% de los viajeros tiene pensado viajar antes de final de año Comunicae

jueves, 1 de octubre de 2020, 17:06 h (CET) PANGEA The Travel Store ha lanzado una encuesta entre sus viajeros para analizar las tendencias de viaje de los próximos meses. Un 65% de los encuestados apuesta por una escapada por España para este otoño y un 98% quiere hacer un viaje en 2021 A pesar de las restricciones y las dificultades que provoca la situación actual, los españoles no pierden las ganas de viajar. Así lo demuestra una encuesta elaborada por la agencia de viajes PANGEA The Travel Store. Entre las principales conclusiones del estudio destaca que un 75% de los viajeros afirma querer viajar antes de final de año.

Respecto al tipo de plan que eligen para estas fechas, un 65% prefiere hacer una escapada por España antes de finalizar el año frente a un 25% que se decanta por Europa, un 20% por viajar a las islas y un 18% por pasar Navidad o fin de año en Europa.

Por otro lado, la encuesta refleja un evidente interés por viajar en 2021. De hecho, el 98% asegura que tiene pensado hacer un viaje el próximo año. Un 50% de los viajeros dice que hará un viaje de larga distancia mientras que un 40% dice que le gustaría pero que dependerá de las condiciones. Solo un 5% prefiere no hacer un viaje de estas características hasta 2022 y el 5% restante no sitúa viajar como una de sus prioridades para el año que viene.

Entre los destinos elegidos para 2021, Europa se posiciona como el más deseado. Un 37% quiere viajar por “el viejo continente”, por delante de otras opciones como Asia, que registra un 16%, o España, también con un 16%, siendo estos tres destinos los que han obtenido un mayor número de votos.

Preferencia por el tercer trimestre del año

En cuanto al momento del año en el que realizarán el viaje, un 37% prefiere hacerlo entre julio y septiembre, coincidiendo con el verano. Un 36% apuesta por la primavera eligiendo viajar entre abril y junio, un 17% entre enero y marzo y solo un 10% prefiere esperar al otoño y viajar entre octubre y diciembre.

Ante la pregunta de qué presupuesto destinarán para su gran viaje de 2021, un 50% prevé invertir entre 1.500 y 4.000 euros mientras que el 42% gastará menos de 1.500 por persona y solo el 7% se puede permitir un viaje con coste entre 4.000 y 8.000 euros.

La seguridad y la búsqueda de destinos COVID free es sin duda uno de los factores decisivos para los viajeros encuestados. Un 44% asegura que elegirá su destino en función de la situación en la que se encuentre respecto a la pandemia. Cuarentenas y otras restricciones, flexibilidad en cancelación y precio se sitúan como factores menos prioritarios con 20%, 19% y 15% respectivamente.

Las agencias de viajes recuperan terreno

Por último, ante la incertidumbre, los viajeros prefieren confiar en los servicios de una agencia de viajes. Un 76% contratará su viaje de 2021 de la mano de una agencia frente al 23% que prefiere organizarlo por su cuenta.

Así, un 55% considera la cancelación y el reembolso el servicio más valorable de una agencia en estos momentos y el 25% el asesoramiento personalizado de expertos. En segundo plano quedan otros servicios como seguros, presupuesto o financiación.

En definitiva, los resultados muestran un claro deseo de viajar optando por escapadas por España para lo que queda de año y viajes de larga distancia para 2021. Y es que, si la situación sanitaria lo permite, todo apunta a que este tipo de viajes se reactivarán a partir del segundo trimestre del año cuando los viajeros comiencen a pensar en sus viajes de verano.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.