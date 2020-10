Encuentro en el ICAM sobre test y vacunas Covid-19: escalado industrial, novedades, acceso y financiación Comunicae

jueves, 1 de octubre de 2020, 16:14 h (CET) La sesión, organizada por la Sección de Derecho Farmacéutico del ICAM, fue presentada por su presidenta Nuria Amarilla. El lunes 28 de septiembre tuvo lugar un encuentro digital como jornada inaugural de la recientemente creada Sección de Derecho Farmacéutico del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) La sesión fue presentada por la presidenta de la Sección de Derecho Farmacéutico del ICAM, Nuria Amarilla, socia directora de Eupharlaw, consultoría jurídico-técnica y asesoría especializada en derecho farmacéutico, que celebrará su XX aniversario en 2021.

En el encuentro participaron como ponentes Ignasi Biosca-Reig, CEO de Reig Jofre, compañía farmacéutica dedicada a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos farmacéuticos y complementos nutricionales; Rafael de Juan, Senior Legal Counsel-EMEA de Becton Dickinson, compañía de tecnología médica que desarrolla, fabrica y vende dispositivos médicos, sistemas de instrumentación y reactivos; y Vanessa López, Executive Director de Salud por Derecho, fundación sin ánimo de lucro que defiende los derechos humanos y el acceso universal a la protección de la salud.

Nuria Amarilla dio comienzo al acto exponiendo los principales objetivos y las líneas de trabajo de la sección, creada en junio de 2020, que se dirigirán tanto a la difusión e intercambio con los colegiados como a la consideración del carácter propio de la especialidad y, por tanto, a poner en valor el asesoramiento en esta materia a los diferentes grupos de interés del sector de los productos farmacéuticos, biotecnológicos y sanitarios.

En primer lugar, intervino Ignasi Biosca-Reig, destacando el privilegio de disponer de una industria nacional comprometida con el territorio. Incidió en que esta cercanía de la industria farmacéutica supone un gran alivio para las autoridades sanitarias y una gran ventaja competitiva para nuestro país.

Ignasi habló sobre la dificultad de desarrollar una vacuna, debiendo poner máxima atención tanto en la eficacia como en la seguridad. Después, sobre el escalado industrial, explicó que el reto es poder proporcionar una gran cantidad de vacunas en un periodo muy corto. Resaltó, que “la industria farmacéutica no puede precipitarse por la agenda política”.

Inmediatamente después, Rafael de Juan expuso con claridad cuál es el panorama actual de las pruebas que se llevan a cabo actualmente —PCR, test serológicos y test de antígenos—, con las ventajas y desventajas de cada una, y las fases del progreso de la infección en las que las distintas pruebas son más adecuadas. "La PCR es la prueba más eficaz para diagnosticar la Covid-19. Sin embargo, con la nueva generación de test de antígenos, los resultados son rápidos y el coste más bajo", afirmó De Juan.

Por su parte, Vanessa López, basó su intervención en un principio: "El acceso a los medicamentos, a los productos sanitarios y a las vacunas son un derecho humano. La industria farmacéutica tiene derecho a obtener beneficios, pero hay un límite: cuando esos beneficios son injustos y desproporcionados". Explicó en qué consiste COVAX, un nuevo instrumento para acelerar el desarrollo, producción y acceso a vacunas contra la Covid-19, con una gran inversión de dinero público. Confesó que le preocupa que no haya condiciones en los acuerdos sobre tipos de licencias.

Para finalizar, Nuria Amarilla, concluyó que "cada enfoque es distinto, vivimos en sociedad y debemos buscar el consenso".

