Betpractice lanza la nueva versión de Betpractice Studio Pro

jueves, 1 de octubre de 2020, 10:03 h (CET) La suite estadística para datos de fútbol ha lanzado una nueva versión de la plataforma con un rediseño de esta y la incorporación de nuevas funcionalidades. Muchas personas aficionadas al fútbol hacen sus análisis en base a los resultados que observan en los partidos que ven. De este modo, las apuestas deportivas se ven limitadas a los conocimientos que uno tiene La suite estadística para datos de fútbol ha lanzado una nueva versión de la plataforma con un rediseño de esta y la incorporación de nuevas funcionalidades. Muchas personas aficionadas al fútbol hacen sus análisis en base a los resultados que observan en los partidos que ven. De este modo, las apuestas deportivas se ven limitadas a los conocimientos que uno tiene.

Sin embargo, el ser humano no tiene acceso a todos los datos de la liga, o de todos los partidos, u otros datos imprescindibles para realizar apuestas, como las cuotas de mercado, rachas o todos los partidos que se juegan en un mismo día puesto que la memoria humana es limitada y no es capaz de almacenar gran número de datos.

Es por este motivo que herramientas y bases de datos estadísticos como Betpractice Studio Pro facilitan el acceso a estos conocimientos que permiten realizar una apuesta más acertada y con una base más firme.

Betpractice Studio Pro, una suite estadística con amplias opciones

Herramientas estadísticas o formas de obtener datos sobre fútbol existen muchas, pero no todas funcionan igual ni tienen la misma utilidad.

Betpractice se caracteriza por ofrecer al usuario un análisis previo al partido a la vez que un seguimiento en directo. A ello se le debe sumar también el valor añadido que aporta la suite dando la rentabilidad de un partido en base a un sistema estadístico del pasado, que cuenta con una base datos con más de 648.000 partidos, 1.172.000 goles registrados con el minuto de cada uno de ellos, más de 153.000 sistemas creados por los usuarios y más de 72.000 registros de usuarios hasta el momento.

“En Betpractice no solo nos preocupamos de ofrecer las mejores herramientas, sino que hemos creado una comunidad donde los usuarios aportan diariamente análisis y sugerencias. Ayudamos a aquellos que quieren realizar sus análisis de fútbol de manera independiente", explica Francisco Vázquez, director de Betpractice España.

El mayor distintivo y seña de identidad de Betpractice Studio Pro es que los usuarios, en base a la estadística, pueden ver lo que ellos llaman Cuota Real, es decir, la cuota que un mercado debería tener, y compararla con la cuota de la casa de apuestas.

Una cuarta versión que aporta más datos y facilidades al usuario

Betpractice pretende posicionarse como el referente en Big Data del sector estadístico deportivo, concretamente de fútbol, y por ello ha sacado una nueva versión de su suite estadística que incluye más de 150 ligas.

Además, la cuarta renovación de Betpractice Suite Pro permite al usuario tener acceso a nuevas funcionalidades que permiten filtrar por:

- Estadísticas de tiros a puerta, posesión, tarjetas, corners, media de goles, media de goles concedidos, encajados, faltas, etc.

- Rachas de equipos que vienen de perder, de hacer más de 2 goles, o de 1 gol, o rachas de que ambos equipos marcan, etc.

Estos filtros se pueden guardar para aplicarlos en el futuro con un click y ofrecen también un sistema de notificaciones en el móvil cuando se cumplen los parámetros que el usuario indique en directo y pre partido para recibir en Telegram y la APP oficial.

