Reformas Hoy ofrece estos 6 consejos para que un reforma integral en Madrid sea un éxito

jueves, 1 de octubre de 2020, 10:06 h (CET) La conocida empresa de reformas integrales en Madrid ofrece estos 6 consejos para reformar una vivienda. La realización de obras en casa es una decisión que debe ser muy meditada y con garantías Siempre sucede lo mismo. Visitas la casa recién reformada de un amigo, conocido o familiar y vuelves a casa pensando en la próxima reforma. Esta situación junto con el duro confinamiento vivido en Madrid por la Covid-19, ha hecho que mucha gente se plantee hacer su propia reforma integral en Madrid. Es un proceso que no siempre es fácil, pero desde Reformas Hoy ofrecen estos 6 consejos.

Identificar que se necesita

Hay que sentarse, mirar los planos de la vivienda e intentar imaginar será el futuro. Lo ideal es apuntar lo imprescindible e ir haciendo una distribución por zonas. De esa manera se delimitan las necesidades en cada estancia.

Planificar el coste de la obra

Está claro. No cuesta lo mismo un presupuesto de reforma en Madrid que en otra comunidad autónoma. Normalmente los precios más bajos por metro cuadrado para una reforma integral, arrancan en los 350-400 €/m2. Según se deseen calidades más altas, obviamente el precio se incrementará. Siempre es aconsejable guardar al menos un 10% del presupuesto por si surgieran imprevistos.

Ten en cuenta las licencias y permisos

Siempre hay que tener esto en mente antes de encontrarnos con problemas. Al menos se debe avisar a la comunidad de propietarios y en algunos casos solicitar licencia o comunicación previa al Ayuntamiento. En el caso de la capital, hay empresas de reformas en Madrid que ofrecen su ayuda con este proceso.

Cuida los detalles

Se debe tener bien clara la idea de reforma y trasmíteselo al contratista. El coste de una reforma integral es lo suficientemente alto como para dejar decisiones a la improvisación. Siempre se recomienda echar un ojo por redes sociales, google, revistas del sector,etc... Podrás encontrar muchas ideas y así tener en mente el diseño de la próxima reforma.

Elige bien los materiales

Sobre todo en baños y cocina. Los azulejos y alicatar paredes son parte muy importante de ambos. Se deben elegir materiales que combinen bien con la pintura, el suelo o el techo.

Manos a la obra

Hay que armarse de paciencia. Alguna vez los plazos se pueden dilatar, bien porque finalmente se ejecutan añadidos, porque algún material no tiene stock, etc... Los procesos de reformas integrales de viviendas son algo que se hace muy pocas veces en la vida y conviene disfrutarlo y aprender al máximo de la oportunidad.

