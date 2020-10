Llega a España Dreame V11 Mistral, el aspirador sin cable más potente de la marca Dreame Comunicae

jueves, 1 de octubre de 2020, 09:30 h (CET) La marca asiática Dreame ha traspasado la frontera de la aspiración con el aspirador sin cable Dreame V11 Mistral, una versión más potente y eficiente que ha logrado situarse en el top de la aspiración. Junto con la empresa española Ziclotech Distribution and Innovation S.L, Dreame ha lanzado el nuevo modelo en España, un producto de alta gama que ha llegado para marcar una tendencia dentro del mercado, con el plus de garantía que supone su distribución y soporte desde Europa Potencia, autonomía y comodidad al servicio del usuario

La potencia y la autonomía son dos características claves que marcan la diferencia entre los aspiradores sin cable. Siempre a la vanguardia de los últimos avances tecnológicos, Dreame ha desarrollado un potente motor digital para su modelo V11 Mistral.

Pensado para aumentar la resistencia del producto, el motor Dreame Space 4.0 alcanza 125.000 RPM y reduce el peso con respecto al anterior modelo. Además, el modelo V11 Mistral ha mejorado su sistema de succión, garantizando que sea más fluido gracias a su proceso de enfriamiento del aire.

Pero no solo destaca el motor. El modelo V11 Mistral presenta una autonomía muy superior que permite aspirar durante 90 minutos en modo estándar, un tiempo que se sitúa muy por encima de la media de los aspiradores sin cable del mercado. Además, su batería incorpora 3 modos que se adaptan a diferentes niveles de suciedad, logrando acabar con la más incrustada con su modo turbo.

Dreame, creando el futuro

Si hay una novedad que destaca en el modelo V11 Mistral es su pantalla digital a color, diseñada para mejorar la usabilidad del producto e integrada en el extremo del aspirador.

A través de la pantalla, el usuario accede a información en tiempo real: puede controlar la batería restante, el estado del filtro, la potencia de aspirado y recibir avisos para realizar labores de mantenimiento del aspirador cuando sea necesario.

Además, incluye la opción de bloqueo del gatillo, permitiendo aspirar sin tener que mantenerlo pulsado. De esta forma, Dreame V11 Mistral mejora la experiencia de limpieza, haciéndola más cómoda y sencilla.

Dreame V11 Mistral incluye un avanzado sistema de filtrado

El nuevo modelo incorpora un sistema de 5 filtros muy avanzado que incluye un filtro HEPA, reduciendo así el volumen de ácaros de polvo y garantizando un ambiente puro en el hogar.

El filtro HEPA de grado H12 filtra las pequeñas partículas de polvo con un diámetro de menos de 0.3μm, mientras que el resto de filtros eliminan el polvo microscópico, separan las partículas grandes y bloquean contaminantes, devolviendo el aire más limpio.

Su sistema de filtros es completado con 12 ciclones que separan y reducen las partículas de polvo, disminuyendo la carga del filtro un 63%. Todo el proceso protege el filtro, duplicando su vida útil con respecto a anteriores modelos.

Olividarse del ruido con Dreame V11 Mistral

En Dreame han desarrollado un avanzado sistema que reduce el ruido a través de materiales diseñados para absorberlo. Dreame V11 Mistral garantiza una experiencia más silenciosa que el resto de aspiradores gracias a su sistema de reducción de ruido en 7 etapas.

Además, los aspiradores de la marca Dreame destacan por su diseño ligero y ergonómico que facilita la limpieza de las zonas más inaccesibles. Priorizando siempre la comodidad, el modelo ha sido fabricado con el motor y la batería en un extremo, haciendo más sencillo su manejo.

Dreame y Ziclotech, garantía de calidad

Dreame ofrece al usuario productos fabricados con materiales de alta calidad y con la última tecnología. Dreame cuenta con un distribuidor oficial en España, la compañía Ziclotech Distribution and Innovation, S.L., que se ocupa tanto de la recogida y entrega a domicilio, como de la garantía del producto.

Ziclotech es una empresa de distribución de electrónica de consumo y robótica, especializada en productos innovadores. Desde 2004 han importado y distribuido en España más de 100 productos entre los que destacan el robot aspirador iRobot Roomba, las cámaras profesionales Insta360 o el cubo de basura inteligente de Townew.

Comprando los modelos Mistral exclusivos para Europa, podrás disfrutar de dos años de garantía además de un servicio de soporte y atención al cliente personalizados.

