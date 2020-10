La incertidumbre y el trabajo en remoto determinan cuáles son las competencias más demandadas durante la COVID-19

La crisis del coronavirus ha provocado una situación de enorme incertidumbre en la que aún se desconoce la duración y el impacto que tendrá, pero poco a poco, y siguiendo las recomendaciones sanitarias para minimizar al máximo el posible riesgo de contagio en los lugares de trabajo, la actividad de nuestro mercado laboral ha ido reactivándose, en unos sectores más que en otros.



Toda la sociedad es consciente de la situación que este 2020 nos ha traído y que han cambiado muchos paradigmas, no solo personales sino también profesionales. Hemos aprendido a vivir de otra manera y también estamos aprendiendo a trabajar de otra manera (en remoto, con distancia de seguridad, eventos híbridos, con mascarilla…).



Comienza el último trimestre del año con unos datos no muy esperanzadores, el número de parados registrados subió en 29.780 desempleados en agosto, y según el XXIII Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España, desde el decreto del estado de alarma, la oferta de empleo se ha reducido un 70% en España. Pero si algo bueno hemos aprendido de esta situación es que las personas pueden formarse y reinventarse, y hay otras muchas habilidades profesionales que hemos adquirido estos meses, y que ahora son más importantes que nunca.



¿Cuáles serán las habilidades que demandará el mercado laboral en la era de la COVID-19?, ¿qué competencias serán las más valoradas?, ¿por qué ahora se buscan más estas habilidades y no otras?, ¿seguirán siendo relevantes las competencias anteriores a esta crisis? El reto a nivel empresarial sigue siendo atraer y retener el mejor talento con un equipo humano que cada vez demanda más flexibilidad, y ser motivado con nuevos retos.



Ante la necesidad de responder a estas preguntas, Spring Professional, la consultora de selección de mandos intermedios, medios y directivos del Grupo Adecco, presenta cuáles son las habilidades más demandadas en el mercado laboral en 2020. Aunque muchas son competencias clásicas que perduran en el ranking de “las más demandadas”, lo hacen, por supuesto, con algunos matices derivados de la pandemia.



Rocío Millán, directora Organización y Soluciones de Spring Professional, comenta que "las competencias son determinantes para encontrar el perfil adecuado, y lo que está claro es que después de la crisis todos habremos ganado en competencias comunicativas. Las personas creativas, motivadoras, comprometidas, y tecnológicas son necesarias para tener éxito".



Hay dos aspectos, por encima de todo, que determinan cuáles son las competencias más demandadas: la incertidumbre del mercado de trabajo actual y los equipos trabajando en remoto.



Las empresas españolas están apostando ya, y lo harán a lo largo de todo el presente año, por las siguientes habilidades, divididas en dos bloques, según el perfil buscado: Dirección y mandos medios, y Equipo general.