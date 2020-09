Demetrio Carceller Arce presenta las cuentas de 2019 ante los accionistas de Damm

La Junta General, aplazada a causa de la pandemia, ha aprobado los resultados del último ejercicio, en el que Damm facturó 1.385 M€ (un 10% más que en 2018) y obtuvo un beneficio neto de 120 M€. La compañía mantiene su compromiso con los accionistas y aprueba el reparto del dividendo 2019 en los mismos niveles de 2018 En el marco de la Junta General de Accionistas de Damm, celebrada hoy en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona, el presidente ejecutivo de la compañía, Demetrio Carceller Arce, ha presentado las cuentas del ejercicio de 2019, que arrojan una facturación de 1.385 millones de euros, lo que supuso un incremento del 10% respecto al año anterior, y un beneficio neto de 120 millones de euros, un 7% más que en 2018.

Según ha señalado Demetrio Carceller Arce, los buenos resultados obtenidos en el pasado ejercicio han incrementado la fortaleza financiera de la compañía y le han permitido afrontar con solvencia el importante impacto que ha tenido la pandemia en el desarrollo de su actividad durante los primeros nueve meses de 2020. En este sentido, la hostelería, esencial en el negocio de Damm, ha estado cerrada durante casi tres meses y, a pesar de la paulatina vuelta a la actividad, el sector ha operado muy por debajo de sus niveles habituales durante el verano. Se estima, además, que un 20% de los establecimientos prevé no abrir de nuevo sus puertas. Sin embargo, el mercado de cerveza en el canal alimentación ha reflejado un aumento del 21,5% entre enero y julio de 2020, según datos de Nielsen. No obstante, este incremento no compensa las pérdidas registradas por el sector cervecero en España a causa del cierre de bares y restaurantes, tal y como ya se adelantó desde Cerveceros de España.

El presidente ejecutivo de Damm ha querido destacar, especialmente, la enorme capacidad de respuesta y adaptación del grupo ante la crisis y ha agradecido el compromiso, el esfuerzo y el trabajo realizado por las cerca de 5.000 personas que forman parte de la compañía para minimizar el impacto de la crisis sanitaria vivida los pasados meses, haciendo un repaso de la evolución y la actuación del grupo en cada momento. Y es que, desde que se decretara el estado de alarma en España, el pasado 14 de marzo, y tras declararse como esencial el sector de alimentación y bebidas, todas las fábricas de cerveza y agua de Damm estuvieron plenamente operativas para garantizar el suministro de producto al mercado, asegurando siempre y, en primer lugar, la seguridad y salud de todo su equipo humano. Todo ello fue posible “gracias a las inversiones realizadas en años anteriores en innovación industrial y digitalización de procesos, que permitieron mantener la producción y ajustarla a la demanda de los mercados, asegurando la salud de todas las personas”,ha señalado Carceller Arce.

Asimismo, durante su intervención, ha explicado las iniciativas desarrolladas por la Fundación Damm, que puso a disposición de las autoridades sanitarias toda su capacidad de ayuda con acciones como la entrega de agua, lácteos, solución hidroalcohólica o mobiliario a diferentes hospitales y centros sanitarios de todo el territorio nacional. En total, la Fundación donó más de 300.000 litros de agua mineral a centros sanitarios, hospitales y entidades sociales de más de 20 provincias.

Compromiso con la hostelería

Durante todo este periodo marcado por la incertidumbre y la excepcionalidad y con el sector hostelero como uno de los más impactados, Damm ha mantenido un contacto continuo con sus clientes de hostelería y ha puesto en marcha un plan de apoyo especial dirigido a todos los establecimientos. Una de las iniciativas impulsadas por la compañía fue la sustitución gratuita de los barriles que habían quedado empezados antes del confinamiento en bares y restaurantes. En total, Damm ha aportado más de 3,5 millones de litros de cerveza, el equivalente a 18 millones de cañas, una cantidad de cerveza que posteriormente la compañía ha transformado además en energía 100% renovable, fiel a su firme apuesta por la economía circular.

En este sentido, Demetrio Carceller Arce ha destacado el crecimiento y puesta en valor de la App Bar Manager, ya descargada actualmente por cerca de 20.000 clientes del sector. Durante estos meses, Bar Manager se ha convertido en el principal canal de comunicación de Damm con sus clientes, a los que ha ido ofreciendo, además de la habitual consulta de consumos, promociones y el contacto directo con la compañía, una sección con información relevante sobre el sector.

Gobierno Corporativo

Damm apuesta con firmeza por el crecimiento sostenible de la compañía basado en un modelo de economía circular. Para seguir ampliando y desarrollando criterios de gestión sostenible y mantener la promoción de una cultura empresarial con la sostenibilidad como pilar fundamental, se ha anunciado también la creación del Comité de Sostenibilidad, un órgano específicamente destinado a evaluar las propuestas en materia de sostenibilidad y garantizar su encaje con las directrices que emanen del Consejo de Administración.

Pilares de crecimiento

El presidente ejecutivo de la compañía ha querido finalizar su intervención recordando que el grupo está inmerso en un proceso de transformación que tiene como meta el crecimiento sostenible. En 2019, Damm introdujo sus productos en 13 nuevos mercados, consiguiendo estar presente en un total de 133 países. El mantenimiento de su expansión internacional, que actualmente supone el 30% de la actividad de la compañía, es una plataforma de desarrollo fundamental para el crecimiento del grupo en los próximos años.

Damm se ha convertido en una compañía generadora de empleo. Con un crecimiento de plantilla en torno al 10% y la innovación constante impulsada en los últimos años en el ámbito de la conectividad, la formación o la cultura digital, la compañía cumple con los más altos estándares de la industria 4.0, habiendo consolidado la implantación de innovadoras tecnologías desde el inicio de la cadena de valor en la agricultura, hasta la relación con sus proveedores y con los clientes.