AleaSoft: El otoño que espera en Europa: mucha hidroeléctrica excepto en el sur

El día 1 de octubre empieza el nuevo año hidrológico 2020 2021 y se cierra definitivamente el 2019 2020, caracterizado por una recuperación de la producción hidroeléctrica. Este nuevo ciclo arranca con un otoño relativamente optimista para la mayoría de mercados de electricidad europeos con la destacada excepción de las penínsulas del sur del continente, donde el otoño se espera especialmente seco La producción hidroeléctrica en el año hidrológico 2019-2020

El año hidrológico que termina, que ha transcurrido desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020, ha significado una recuperación de la producción hidroeléctrica en la gran mayoría de los mercados eléctricos europeos respecto al año hidrológico anterior, 2018-2019.

Destaca el incremento de producción hidroeléctrica en la península ibérica, del 60% en Portugal y del 41% en España, seguido de Francia con un aumento del 27%. En el otro extremo se encuentra a Alemania, con un aumento de la producción con esta tecnología de tan solo el 1%, y Gran Bretaña, con una caída del 1%.

El impacto en el precio de los mercados eléctricos

La producción hidroeléctrica es uno de los factores con mayor impacto en los precios de los mercados de electricidad. Sin embargo, las consecuencias de la pandemia de COVID‑19 sobre la demanda de energía y los precios del gas y el petróleo han enmascarado el efecto depresor del aumento de la energía hidroeléctrica sobre los precios de los mercados eléctricos.

En muchos de los principales mercados europeos, el precio promedio de este año hidrológico ha sido el más bajo de la última “década hidrológica”, es decir, de los diez últimos años hidrológicos. Entre estos mercados se encuentran el ibérico MIBEL, el francés y el belga EPEX SPOT, el italiano IPEX, el británico N2EX y el Nord Pool de los países nórdicos.

El otoño que espera

Las previsiones estacionales indican que, el año hidrológico que empieza, lo hará con un otoño relativamente lluvioso en Europa. En la mayor parte del centro y del norte del continente y de las islas británicas las precipitaciones se esperan por encima de la media histórica para esta época del año. La clara excepción son las penínsulas más al sur del continente: la griega, la itálica y la ibérica.

La Agencia Estatal de Meteorología en España (AEMET) pronostica un otoño, de octubre a diciembre, más seco de lo habitual con una probabilidad del 50%, frente a probabilidades del 30% y del 20% de que sea normal o lluvioso, respectivamente. La excepción sería la costa mediterránea, donde la probabilidad de un otoño seco sería ligeramente inferior, de un 40% frente a un 35% y 25% de una estación normal o húmeda, respectivamente. Las previsiones de temperaturas apuntan a un otoño poco extremo con valores más altos que el promedio histórico para esta estación del año.

La producción hidroeléctrica este otoño modulará la recuperación de los precios en los mercados europeos, presionando los precios al alza en los mercados ibérico, italiano y griego, y presionando a la baja los mercados del centro y norte del continente. De todas formas, la recuperación de la economía en cada uno de estos países también supondrá un impacto muy importante en el ritmo de recuperación de los precios.

