PIMEG expande su negocio de venta de puentes grúa fuera del territorio español Comunicae

miércoles, 30 de septiembre de 2020, 14:50 h (CET) PIMEG abre fronteras para abarcar más clientes fuera del territorio nacional. Este paso abre puertas a un mercado internacional que busca una empresa especializada en la venta de puentes grúa La venta de puentes grúa es uno de los servicios que ofrece PIMEG, proponiendo a los clientes todo tipo de sistemas de elevación de máxima calidad, como los puentes grúa birrail, monorraíl, proceso, etc.

PIMEG ofrece un servicio adaptado al cliente, presentándole soluciones hechas a medida en la venta de puentes grúa, ya que también propone un servicio de reparación o de mantenimiento. El cliente puede disfrutar de un servicio integral de venta de puentes grúa, en el que también se beneficie de todas las soluciones que se ofrecen en PIMEG, como las inspecciones y el mantenimiento, las reparaciones, la puesta en marcha, la modificación y la adaptación, los proyectos y el asesoramiento, la formación, los variadores de velocidad, líneas eléctricas de alimentación, enrolladores, electroimanes, pesaje industrial automatismos, motores y moto reductores, polipastos de cable y de cadena, todo tipo de componentes para puentes grúa, armarios eléctricos, brazos giratorios de columna y murales.

Desde PIMEG ofrecen servicios especializados y quieren abrir puertas al mercado internacional. De este modo, muchas empresas extranjeras también podrán disfrutar de estos servicios y contarán con el equipo técnico altamente cualificado de PIMEG.

A nivel nacional PIMEG es un referente en la venta de puentes grúa, de modo que a nivel internacional es muy probable que también pueda convertirse en una de las empresas mejor valoradas en este y en todos los servicios especializados que ofrecen en PIMEG, como el mantenimiento de puentes grúa, la reparación, el desarrollo, la fabricación o la puesta en marcha de la maquinaria.

La venta de puentes grúa puede ser útil en muchos ámbitos empresariales, pero si hay uno que destaca por encima de los demás es el industrial. La manutención en el sector industrial es el servicio más demandado de PIMEG, de modo que resultará un ámbito muy bien valorado en el mercado internacional.

PIMEG cuenta con materiales exclusivos y es una empresa con actuación en España y Sudamérica. Trabaja con materiales únicos de la marca PodemCrane, de modo que se convierte en una empresa con un producto propio y exclusivo, haciendo que se eviten intermediarios y que otras empresas no puedan ofrecer lo mismo. Esto hace que las entregas se hagan directamente al cliente y sin demoras y siempre con materiales originales que pasan por exhaustivos test de calidad. Todo ello se traduce en un servicio de venta de puentes grúa muy rápido, efectivo y seguro que ayuda a favorecer la interacción entre el proveedor y el cliente.

