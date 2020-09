El Servicio de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus, Premio nacional de medicina siglo XXI Comunicae

miércoles, 30 de septiembre de 2020, 13:22 h (CET) La ceremonia de entrega de galardones se celebró el pasado 28 de septiembre en el Hotel The Westin Palace de Madrid, uno de los más emblemáticos de España El 28 de septiembre se celebró en la ciudad de Madrid la III Gala de Premios Medicina Siglo XXI. Un evento organizado por El Suplemento con el objetivo de compartir una jornada con otros profesionales de la sanidad, promoviendo la excelencia y el conocimiento a través de la docencia, la investigación, la atención al paciente y el networking proactivo.

La entidad organizadora ha distinguido a 30 profesionales, clínicas, hospitales y entidades relacionadas con las Ciencias de la Salud y, por primera vez, el área de la oftalmología es premiada en este evento. Esto marca un antes y un después en el campo de la oftalmología, ya que es la primera vez que se incluye la oftalmología en estos premios y, el Instituto Oftalmológico Quirónsalud Dexeus, por lo tanto, es el primer centro oftalmológico en ganar este premio.

Los Premios Nacionales de Medicina son un reconocimiento al talento, el esfuerzo y la labor de tantos profesionales que trabajan cada día para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Con el Covid-19 se han cambiado muchos aspectos de la vida a nivel profesional y personal. Es por esto, que los Premios de este año tienen un carácter especial debido a lo vivido a nivel mundial.

Los profesionales que se reúnen abarcan las áreas más variadas, trabajando a diario con gran dedicación en un sector que merece un reconocimiento por haber luchado en primera línea de batalla contra esta pandemia que ha obligado a cambiar la forma de relacionarse.

El evento se ha celebrado siguiendo los protocolos de seguridad, higiene y salud indicados por las autoridades en ese momento, añadiendo las propias del Hotel The Westin Palace, que siempre ofrecen medidas de seguridad e higiene dentro de los estándares de calidad más elevados.

El Instituto Oftalmológico Quirónsalud Dexeus está ubicado en el entorno hospitalario del Hospital Universitari Dexeus. Está integrado por un equipo humano de más 40 profesionales; oftalmólogos especialistas, enfermeras y personal administrativo e informático, distribuidos en diferentes Unidades altamente especializadas. Tratan todas las enfermedades oculares e investigan constantemente para proteger y mejorar la visión de todos sus pacientes que acuden al centro oftalmológico y les confían su salud visual.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.