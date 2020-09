Carretillas TR lanza una oferta para el alquiler de plataformas exclusiva para clientes Comunicae

miércoles, 30 de septiembre de 2020, 12:30 h (CET) La empresa Carretillas TR ha impulsado este otoño una campaña con ofertas extraordinarias para el alquiler de plataformas elevadoras Se trata de una promoción exclusiva para clientes, pensada para que las empresas puedan disponer de maquinaria de calidad en tiempos del coronavirus. “Con esta iniciativa, queremos facilitar las cosas a nuestros clientes en un contexto que sabemos que es muy difíciles para todos. La pandemia ha dejado tocados algunos clientes, y por esta razón es imprescindible que todos rememos juntos para mirar hacia adelante con las mejores garantías”, explica el director comercial de Carretillas TR, Xavi Cabané.

La situación sanitaria ha conllevado que los horizontes, para muchas compañías, sean inciertos, tanto a corto como a largo plazo. Ante tal coyuntura, Carretillas TR ha apostado por el alquiler como una forma de equipar a los clientes con maquinaria de primer nivel sin que les suponga una inversión inasumible. “Hay que pensar, antes que nada, en los clientes. En este sentido, seguramente no es el momento más propicio para realizar según qué pagos, para comprar plataformas, y el alquiler puede ser una opción más interesante, por su enorme flexibilidad”, asegura Cabané.

Hay que tener en cuenta que Carretillas TR ofrece alquiler de plataformas elevadoras con unas condiciones insuperables, sólo para los clientes. “Nuestra extensa flota de plataformas nos permite plantear estos precios tan competitivos a nuestros clientes. Con la llegada del coronavirus, nuestra prioridad ha sido ponerles las cosas lo más fácil posible”, afirma Cabané.

Con esta medida excepcional, Carretillas TR sigue con sus acciones de apoyo, entre las que destaca también el #BonoTR, pensado para ayudar a la financiación de la compra o alquiler de todo tipo de maquinaria. “Siempre es momento de estar al lado de nuestros clientes, pero ahora tenemos que arrimar el hombro más que nunca. La pandemia nos ha demostrado, una vez más, que nos necesitamos los unos a los otros”, concluye Cabané.

Carretillas TR es una empresa con más de 145 años en el mercado. Inició sus actividades en 1867, cuando todavía no existían las carretillas elevadoras actuales y el carbón se transportaba todavía en carros para el suministro de gas en Barcelona. La manipulación del carbón se efectuaba desde el mismo barco o desde almacenes portuarios hasta las instalaciones de Catalana de Gas, siendo ésta la base del trabajo de la compañía durante varias generaciones en Valdemoro, Paterna y Jerez de la Frontera.

