EActívate y Ática, acuerdos estratégicos de Carretillas TR para estos tiempos

Carretillas TR fue la primera empresa del sector que se sumó a la iniciativa EActívate La pandemia mundial del coronavirus ha dejado, con su llegada, un escenario económico marcado por la incertidumbre generalizada. Ante una coyuntura de tal complejidad, el sector de la manutención necesita, como todos los demás, de valores e iniciativas que contribuyan a generar actividad, confianza y seguridad. “Desde el momento en que se confinó a la población, en Carretillas TR tuvimos claro que nuestra vocación, que es servir a nuestros clientes, requería de un esfuerzo extra. En las situaciones difíciles, igual que sucede con las personas, es cuando se demuestran los valores de una empresa”, afirma el director comercial de Carretillas TR, Xavi Cabané.

Pararse no ha sido nunca una opción. Por esta razón, en pleno confinamiento, Carretillas TR fue la primera empresa del sector que se sumó a la iniciativa EActívate, pensada para facilitar el suministro de productos básicos y esenciales a toda la población, e impulsar acciones de reactivación económica. “Tal y como destaca EActívate en su campaña, no se trata solamente de continuar con la actividad, con todas las garantías de seguridad, sino también de acelerar, de intentar potenciarla para salir lo más reforzados de este contexto”, afirma Cabané. Con más de 5.000 compañías, EActívate se ha consolidado, en la actualidad, como un punto de encuentro empresarial, que despierta numerosas complicidades y que inspira ideas creativas para hacer frente al virus. “Si no nos unimos, si no remamos juntos, será mucho más dificultoso salir de esta situación de crisis económica y social”, añade Cabané.

Pero a parte de formar parte de movimientos como EActívate, Carretillas TR también ha reforzado las acciones comerciales de la empresa, con el fin de ofrecer maquinaria para los sectores logístico e industrial en las mejores condiciones posibles. “Hay que recordar que hace unas semanas pusimos en marcha la campaña #BonoTR, con apoyo a la financiación de la compra o el alquiler de carretillas y de todo tipo de maquinaria, y que esta iniciativa también incorpora transporte, seguro y GTR incluido y revisiones gratuitas”, asegura Cabané.

En esta línea, es fundamental el compromiso de Carretillas TR con la central de compras y servicios para maquinaria Ática Redex, que el pasado 2019 celebró el décimo aniversario de su fundación. La red Ática, especializada en los sectores de las carretillas elevadoras, plataformas y maquinaria de obra civil y agrícola, dispone actualmente de un total de 72 asociados, que generan una facturación agregada de unos 200 millones de euros. Carretillas TR es uno de los socios más veteranos de esta reconocida central de compras española. “La complicidad con Ática es una de las claves de Carretillas TR para ofrecer a nuestros clientes la mejor maquinaria al mejor precio”, explica Cabané. “En todas las iniciativas empresariales que puedan servir para ser más competitivos y mejores, Carretillas TR siempre está dispuesta a colaborar. Porque juntos saldremos de esta pandemia”, concluye.