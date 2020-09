La Sirena apuesta por nuevos platos a base de proteína vegetal, saludables y accesibles Comunicae

miércoles, 30 de septiembre de 2020, 10:03 h (CET) Los supermercados de congelados LA SIRENA que ha comenzado su expansión en franquicia, presenta su nueva línea de productos veganos en colaboración con Heura, Heura by La Sirena La Sirena, cadena española líder en alimentos congelados, con 264 tiendas y con expectativas de seguir creciendo a través de supermercados propios y en franquicia, continúa innovando en su oferta gastronómica de platos preparados de la mano de Heura, la marca española de productos 100% vegetales sustitutivos de la carne.

En su compromiso por ofrecer platos nutricionalmente completos y fáciles de preparar, la compañía ha presentado la línea de platos preparados Heura by La Sirena, así como su línea “Imprescindibles”.

Además de poner a disposición de sus clientes la mayoría de los productos que ofrece Heura, de la mano de su técnico de desarrollo de producto e I+D, Isma Prados, La Sirena ha desarrollado diferentes unidades alimenticias completas a base de proteína vegetal como son las albóndigas vegetales con tomate y arroz.

Así mismo, siguiendo con su intención de acercar a todos los públicos productos de calidad al mejor precio, La Sirena ha apostado por una amplia gama de referencias de mayor consumo bajo el paraguas de “Imprescindibles” con el fin de potenciar hábitos de alimentación saludable a precios más que asequibles. Entre ellos se encuentran verduras como guisantes, brócoli, pescados como la merluza o ensaladilla de arroz para satisfacer las necesidades de cereal de cualquier menú.

Con ello, la compañía espera poder realizar una gran aportación para que todos los españoles, sea cual sea la pauta alimentaria que sigan, puedan acceder a una dieta completa, equilibrada y saludable.

Evolución en positivo de la marca

Otro de los hitos que marcan el crecimiento de la compañía son las nuevas aperturas que están llevando a cabo. Se han abierto locales en Llinars del Vallés (Barcelona) o Ibiza, en los meses posteriores al confinamiento, lo que garantiza la continuidad de su plan de aperturas y de crecimiento de la marca a pesar de la crisis sanitaria en la que todo el país se ve inmerso.

La Franquicia de Supermercados LA SIRENA

La selección de franquiciados de La Sirena, gestionada por la consultora Tormo Franquicias, exige que los franquiciados tengan experiencia en gestión empresarial, así como una inversión inicial aproximada entre 150.000€ y 200.000€. Los locales deberán tener entre los 150 y los 200 metros cuadrados.

LA SIRENA, la mejor franquicia de supermercados de congelados, ayudará a sus franquiciados para que su establecimiento sea un referente en su zona y empezará por la implantación en todas las capitales de provincia de España.

***

Acerca de La Sirena

La Sirena, una cadena española de tiendas especializadas en alimentos congelados, lleva más de 35 años apostando por los productos congelados como solución alimenticia. Desde el principio ha basado su filosofía en la calidad e innovación de sus productos, su amplia gama y la cercanía con los clientes. La Sirena ofrece soluciones prácticas y saludables adaptables a las necesidades de todo el mundo. Su afán de servicio ha colocado a la compañía en una posición líder en el sector en España. Cuenta con una red de más de 250 tiendas con más de 1.000 empleados. En La Sirena, los clientes pueden encontrar la mayor variedad de alimentos congelados del mercado, con más de 750 referencias de producto, desde ingredientes básicos hasta platos preparados, para cubrir todas las necesidades nutricionales. La gama se actualiza constantemente para adaptarse a las tendencias y necesidades de los clientes. Para más información www.lasirena.es

