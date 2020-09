Amazon Prime Video estrenará en exclusiva Padre no hay más que uno 2 ​Santiago Segura y Marta González de Vega co-escriben esta producción liderada por Mª Luisa Gutiérrez Redacción Siglo XXI

miércoles, 30 de septiembre de 2020, 10:06 h (CET) Amazon Prime Video ha anunciado hoy que el gran éxito de taquilla en cines PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 2. La llegada de la suegra, se estrenará en exclusiva en el servicio el próximo 7 de octubre.



El reparto de esta aventura en la que muchas familias españolas se verán reflejadas es liderado por el propio Santiago Segura, quien vuelve en el papel de Javier; junto con Toni Acosta, como Marisa; los niños, interpretados por Martina D’Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos G. Morollón y Sirena Segura; los cuñados, interpretados por Leo Harlem y Silvia Abril; y Marta González de Vega, quien interpreta a Leticia. Además, la segunda parte del gran éxito de 2019 Padre no hay más que uno cuenta con la participación estelar de Loles León en el papel de Milagros, la suegra.



Santiago Segura y Marta González de Vega co-escriben esta producción liderada por Mª Luisa Gutiérrez. PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 2. La llegada de la suegra es una producción de Bowfinger International Pictures, Atresmedia Cine y Mamá se fue de viaje la película A.I.E., en asociación con Sony Pictures International Productions y con la participación de Atresmedia y Amazon Prime Video.

