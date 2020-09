​Presentan en París el libro Rubén Darío: El Legado ​Apreciado lector tú que eres gran admirador de Rubén Darío, quizás te estarás preguntando sobre el contenido de este ejemplar “Rubén Darío: El Legado” Carlos Javier Jarquín

miércoles, 30 de septiembre de 2020, 08:53 h (CET) Hoy en día la tecnología nos presenta un ramillete de oportunidades, para conocer a través de lo virtual a un sinnúmero de personas dónde simultáneamente a un clic todos podemos conectarnos, sin importar en qué parte del planeta habitemos. En este año 2020 la pandemia del Covid-19, en muchas actividades especialmente en lo artístico y literario ha provocado que trabajemos de otra manera, sobre todo cuando se trata de eventos con participaciones internacionales, la magia de la tecnología ha sido nuestro refugio, ¡Que afortunados somos quienes tenemos acceso al Internet!



Pero más afortunados somos quienes le sabemos dar magnífico uso a esta indispensable herramienta del presente y futuro.



Los artistas y gestores culturales han encontrado otra forma de hacer y compartir arte. La Condesa y Embajadora Cultural méxico-panameña Flor María Muñoz Bañales, es Fundadora del “Encuentro de Literatura Hispanoamericana en París”, este año se celebra el, IV Encuentro de Literatura Hispanoamericana en París, se realizará durante este martes 29 y miércoles 30 de septiembre en el Instituto Cervantes de París.



“Flor María estará presentando junto a la escritora de origen ecuatoriano residente en París Rocío Durán-Barba, Presidenta de Honor, contando con autores que representan los 21 países que forman Latinoamérica, España y países hispanohablante del mundo. A la inauguración asistirán miembros del Cuerpo Diplomático de los países invitados, acreditados en Francia, a saber los Embajadores de España y Panamá, entre otros. Este año habrá participaciones presenciales y otras por medio de vídeo, de aquellos escritores que vivan en países que no hayan autorizado los viajes al exterior. El Instituto Cervantes cumple con todas las medidas sanitarias requeridas y solo un cierto número de personas podrán asistir al evento”.



Este extraordinario evento es organizado por Flor María Muñoz y Rocío Durán-Barba, hoy miércoles 30 de septiembre a las 19:45 hora de Francia, Rubén Darío IV y Yasmin, estarán presentando en el Instituto Cervantes de París, de manera oficial a través de un vídeo el libro Rubén Darío: El Legado, este ejemplar es coautoría del Ing., escritor e historiador Rubén Darío IV y Lacayo Y Yasmin Díaz Sánchez escritora, poeta y maestra mexicana. Rubén Darío IV posee doble nacionalidad (nicaragüense-costarricense) es bisnieto del célebre poeta nicaragüense, Rubén Darío (1867-1916) y de la escritora costarricense Rafaela Salvadora Contreras Cañas, (1869-1893).



¿Qué representa para los autores presentar en el Instituto Cervantes de París el libro; “Rubén Darío: El Legado”?



Respuesta de Yasmin: -Es uno de los más grandes sueños, por mi formación literaria desde la niñez en mi hogar, admirando el gran legado que Rubén Darío dio a la humanidad a través de su extensa obra, que comprende diversos géneros, París tuvo trascendencia importante en la vida del Poeta Universal, por lo que es un verdadero honor presentar este libro maravilloso con Rubén Darío IV y Lacayo, a quien considero además un extraordinario historiador y genealogista.



Respuesta de Rubén Darío IV: -Para pensar en la respuesta primero se me vienen a la mente las siguientes palabras: 1) Hispanoamérica, 2) Centroamérica y su histórica relación con México 3) Europa, la Colonia, Mestizaje, 4). Carlos, gracias por presentarme a Yasmin poeta y escritora mexicana... todo lo que refleje nuestro trabajo lo representa usted, que nos presentó e impulsó para que todo sea posible.



Apreciado lector tú que eres gran admirador de Rubén Darío, quizás te estarás preguntando sobre el contenido de este ejemplar “Rubén Darío: El Legado”, ¿sobre que temas hablan en él sus autores? Yo tuve el privilegio de ser el prologuista de esta exquisita obra, estoy totalmente seguro que en cada línea te deleitarás entre historias, anécdotas y versos. Si deseas más información sobre este histórico libro, te sugiero que visites la página web de Yasmin Díaz Sánchez:



(https://escritorayasmindiaz.com/acerca-de-mi/)

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Presentan en París el libro Rubén Darío: El Legado ​Apreciado lector tú que eres gran admirador de Rubén Darío, quizás te estarás preguntando sobre el contenido de este ejemplar “Rubén Darío: El Legado” Hay amor Un poema de Aurora Varela Gobierno aprobará hoy ampliar hasta el 31 de enero la prohibición de desahucios y subidas abusivas de alquiler ​En cuanto a la prohibición de suspender el suministro de agua, energía eléctrica y gas en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda, también concluye este miércoles ​Escribir, vía para experimentar y saber “Escribir es vida y saber" ​“La preocupación por la propia trascendencia, siempre me produjo asombro, y hasta cierta irritación” Alejandro Méndez Casariego responde En cuestión: un cuestionario de Rolando Revagliatti