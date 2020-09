La distancia entre el 78 y el 20 Por mí no hay problema, pero no os quejéis luego. Ángel Pontones Moreno

miércoles, 30 de septiembre de 2020, 08:49 h (CET) 1978

-Vamos a ver, aquí solo hace falta tener clara una casa: Mando yo. Eso sí, podemos gestionarlo de dos maneras. En la primera yo hago como que miro a otro lado, y vosotros vivís como si manejarais vuestra vida.



-¿Y la segunda?



-En la segunda mando yo, y además me encargo que lo sepáis cada día.



-Bueno, visto así...



-¿A que sí?



-Mejor la primera.



-Yo pienso igual. Esto consiste en no hacerse daño.



-No se hable más. La escogemos.



-Bien hecho.



-¿Y esto será siempre igual?



-Será mejor. Con el tiempo no sabréis ni quien manda. Ni recordaréis esta conversación.



-Yo tengo muy buena memoria.



-La memoria solo sirve para recordar por qué se tiene miedo.

2020



-Oye, nos hemos cansado de esta cortina de humo contínua.



-¿Ah, sí?



-Queremos que las cosas cambien.



-Esta conversación la tuve hace mucho con vuestros padres. Estáis seguros?



-Completamente. Más vale vivir lúcidos que engañados.



