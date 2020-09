Un recorrido por el Premio literario Amazon Storyteller 2020 ​El Premio literario Amazon Storyteller 2020 finalizó el 31 de agosto y estamos a punto de conocer a los cinco finalistas Eva Fraile Rodríguez

@reinalectora

miércoles, 30 de septiembre de 2020, 08:43 h (CET) El pasado 1 de mayo comenzaba el Premio literario Amazon Storyteller 2020 con algunas novedades. La primera, la fecha de inicio, pues esta se adelantaba dos meses con respecto a las anteriores convocatorias. También, aparecieron algunos cambios en los premios otorgados y en el número de personas que compondrían el jurado. Por lo demás, el concurso de Amazon ha mantenido su esencia, esa misma esencia que atrae a miles de escritores cada año con la esperanza de ser finalistas o, incluso, ganadores.



El Premio literario Amazon Storyteller 2020 finalizó el 31 de agosto y estamos a punto de conocer a los cinco finalistas. El ganador aún tardará algún tiempo en darse a conocer.



He tenido la oportunidad de hablar con escritores superventas, como Charlotte Bird, que alaban las ventajas de publicar con Amazon. Amazon ofrece un sistema de publicación a los escritores en donde estos no tienen que ceder sus derechos y en donde pueden mantener el control total de su obra con unos royalties bastante altos. Además, Amazon tiene un tipo de distribución mundial que llega a casi todos los países y, desde hace algunos años, convoca el Premio literario Storyteller que supone toda una fiesta para los escritores autopublicados en su plataforma. En el artículo Publicar en Amazon según escritores superventas de La Reina Lectora, también, se habla de escritores que, incluso, han podido dejar su trabajo para dedicarse a escribir novelas en Amazon.

En esta convocatoria del Premio literario Amazon Storyteller, han destacado obras de escritores reputados en la plataforma como El asesinato del calígrafo de Bagdag de Jose Vicente Alfaro. Jose Vicente Alfaro es uno de esos escritores que dejaron su trabajo gracias a Amazon y que, ahora, son escritores best seller de la plataforma. Pero, también, han aparecido nuevas promesas literarias como Patricia Díez Díez con su primera obra de ficción, Sendero de luna, una escritora que ha compaginado su participación en el premio con el nacimiento de su, también, primera hija.



Entre las filas del Premio literario Amazon Storytelle 2020 han desfilado personajes cuyos currículums nos pueden, perfectamente, sorprender. Un diplomático destinado en estos momentos a EEUU, pero que ha trabajado en diversos países (recientemente en Tel Aviv). En España realizó labores en Casa América y el Ministerio de Interior, entre otros. Hablamos de Ricardo Añino y, posiblemente, uno de los libros más interesantes del concurso, Cuentos de negros. Pero, también, encontramos un director de cine cuya película podemos visionar en Netflix (El club de los buenos infieles), Lluis Segura con una obra muy de actualidad, Contagiado de amor. Esta obra se desarrolla en pleno confinamiento y es divertida y macarra a partes iguales.



Están, por otro lado, los escritores cuyas obras han demostrado que son capaces de defenderse muy bien. Me estoy refiriendo a El galeón de Sint Maarten de Federico Supervielle, un escritor que, además, es oficial de la Marina y que comparte muchísima información de interés sobre su oficio y sobre temas que toca en sus novelas. El señuelo del irlandés, de Gema Marín, es otra novela que ha ido escalando posiciones de manera sorprendente y que ha sido recomendada por autoridades como Pedro Baños, escritor y experto en geopolítica. No quiero olvidarme de Cuando venga el rey de Luis Carlos Castañeda que nos ha descubierto una parte que desconocíamos de nuestra historia y que se encuentra, en estos momentos, en las primeras posiciones de la lista de participantes del premio.



Por último, grandes sorpresas en grandes historias. Armonía en ocho partes de Mónica Gómez es la novela contra el racismo por excelencia, la obra que intenta explicar, a través de la historia de un esclavo obligado a viajar hasta EEUU en un barco negrero, la lucha por los derechos civiles y la importancia de tratar a todo el mundo por igual, independientemente del color de su piel. Cero dominante de Inma Bretones y Almudena Navarro, la distopía juvenil que ha vuelto locos a los lectores más jóvenes del Premio literario Amazon Storyteller 2020 y que ha conseguido, de hecho, que el concurso sea más conocido entre los lectores del género juvenil. El puerto de los leones de Constanza Chesnott, la única novela del concurso que trata sobre el Singapur del siglo XIX. Y dos novelas más: Cinco pinches balas de Sebastián E. Luna, una verdadera obra de arte sustentada en una concienzuda documentación y Arlqueín de Manuel Tristante, la obra de fantasía que nos recuerda al maravilloso Tim Burton. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Segmento de plata? Una vez alcanzada la ansiada jubilación, se vive sin dificultades dentro del segmento de plata durante unos diez años aproximadamente. Después… La distancia entre el 78 y el 20 Por mí no hay problema, pero no os quejéis luego. ¡Que mal pensado soy! ​¿Será porque rezumo republicanismo por los poros? O por las declaraciones de personajes públicos y notorios de nuestra piel de toro Un recorrido por el Premio literario Amazon Storyteller 2020 ​El Premio literario Amazon Storyteller 2020 finalizó el 31 de agosto y estamos a punto de conocer a los cinco finalistas ​Geopolítica, Revoluciones y Covid19 ¿Hacía donde vamos? Transformaciones, que podrán servir para la generación de una nueva sociedad del bienestar o por el contrario para acelerar las diferencias sociales y el decapamiento de una clases media y trabajadora ante el auge de los nuevos marcos de oportunidad productiva