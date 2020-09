El colectivo de 'Séniors' aumenta y demanda soluciones que mejoren su calidad de vida Comunicae

miércoles, 30 de septiembre de 2020, 07:03 h (CET) El segmento de personas mayores de 60 años se encuentra en pleno crecimiento y sus principales preocupaciones se centran en la Salud, la Movilidad y la Socialización con su comunidad En España, el 20% de la población es considerada 'Sénior', personas mayores de 60 años. Este colectivo está en continuo crecimiento y se espera que, para 2068, crezca un 30% más. Junto a sus ‘B-partners’, Allianz Partners lleva años analizando las necesidades de este colectivo y desarrollando soluciones que mejoren su calidad de vida, tanto si son personas que cuentan con buena salud como si, desafortunadamente, ya dependen de cuidadores.

Entre las soluciones más destacadas y relativas a los principales focos de preocupación de este colectivo, se encuentran aquellas enmarcadas dentro de las áreas de Salud, Movilidad y Socialización con su comunidad. Se trata de soluciones específicas, que se adaptan en cada caso al grado de dependencia de la persona mayor, con el objetivo de facilitarles su día a día.

La teleconsulta médica ha marcado, sin lugar a dudas, un antes y un después en el sector de la Salud. Con este servicio, los usuarios acceden, de manera inmediata, a una consulta médica mediante videollamada, en la que pueden abordar dudas, informar de sus síntomas o realizar un seguimiento del estado de sus marcadores, por ejemplo. Poder mantener una consulta médica en remoto con profesionales de la salud en cualquier momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin importar si es de noche o fin de semana, es algo que la población, y muy especialmente los séniors, valoran enormemente.

Por otro lado, se observa también que para este colectivo, las cuestiones legales son una fuente de preocupación muy importante. La asistencia legal les aporta la tranquilidad de poder resolver sus dudas en este ámbito a través de una sencilla llamada telefónica, sin necesidad de desplazarse, ni incurrir en ningún coste adicional. Allianz Partners cuenta con un equipo de profesionales liderado por abogados expertos, que atiende cada caso particular y está disponibles para todo tipo de consultas. Dentro de las soluciones para séniors que ofrece la compañía en cuestiones legales, destaca la asistencia para realizar un testamento digital, una solución que resuelve inquietudes sobre el devenir y el futuro de los mayores. En estos casos, la atención se ofrece mediante un procedimiento muy sencillo, desde su domicilio y sin necesidad de desplazarse a un despacho notarial.

Los pequeños contratiempos del día a día son también algunas cuestiones a la que los mayores le dan importancia. Para muchos, por ejemplo, es un problema no tener un manejo fluido de las nuevas tecnologías y de los dispositivos móviles y, a su vez, el aislamiento o desconexión que puede acarrear. La compañía de Asistencia ofrece soporte informático especialmente adaptado a este colectivo como respuesta a una demanda creciente.

“La esperanza de vida de los españoles ha mejorado en el último siglo a un ritmo de 4 años por década y actualmente viven un promedio de 82,8 años. Nuestro objetivo es el de ofrecer los recursos necesarios para garantizar el bienestar y la calidad de vida de una población que disfrutará de décadas después de la jubilación”, afirma Thierry Moubax, director de Market Management y Experiencia Cliente en Allianz Partners.

