GA Group triunfa en los Premios Prevencionar 2020 gracias a sus esfuerzos en cultura preventiva

martes, 29 de septiembre de 2020, 16:47 h (CET) Los medios líderes especializados en el campo de la Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo, Prevencionar.com y e-saludable, hicieron entrega de sus galardones el pasado 25 de septiembre en Córdoba. En el acto participaron GA Group y Beyondtech en diferentes categorías. GA Group fue reconocida en el marco de la cultura preventiva y la seguridad vial gracias a sus destacadas actuaciones, que sirven de ejemplo a compañías del sector El pasado viernes 25 de septiembre GA Group fue reconocida en los Premios Prevencionar 2020, celebrados en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, por su gran labor a la hora de fomentar y desarrollar una cultura preventiva a través de los proyectos que desarrollan para organizaciones de diferentes sectores.

Los premios, en los que se analizan 14 categorías, están dedicados a aquellas compañías que, a través de sus proyectos y prácticas, contribuyen al desarrollo de la prevención de riesgos laborales y los contextos saludables en las organizaciones, haciendo de la seguridad y salud un motor importante en el desarrollo de las organizaciones y su sostenibilidad. Concretamente, Prevencionar.com y e-saludable.com alaban los “avances en el campo de la salud, seguridad y bienestar en el trabajo” llevados a cabo por las organizaciones en cuestión.

En esta edición, la tercera desde la creación de estos galardones en 2016, GA Group fue distinguido, de entre 340 candidaturas presentadas, en las categorías de Cultura Preventiva y Seguridad Vial, acompañado por el Instituto Asturiano de PRL en el primer caso, y Umivale MCSS Nº15 en el segundo; y quedó finalista en la candidatura de Innovación Preventiva presentada junto con Beyondtech.

Ambos premios fueron recogidos por Gabriel César Jiménez, CEO de GA Group y Beyondtech, que expresó su plena satisfacción por tales reconocimientos. “Optábamos a tres premios: el de Seguridad Vial, Cultura Preventiva e Innovación Preventiva. Con orgullo podemos anunciar que nos llevamos a Aragón las distinciones por nuestro trabajo en el marco de la Seguridad Vial y la Cultura Preventiva”, declaró.

“Es un éxito quedar finalista en Innovación Preventiva por Beyondtech, una empresa que sólo tiene un año y medio de vida y que ha quedado entre las cinco organizaciones finalistas de la categoría de innovación, por un proyecto que da un paso firme hacia la transversalización de la prevención y de la utilización de los datos y la tecnología en la gestión de personas”, expuso. “Estoy convencido de que en un futuro próximo habrá nuevos reconocimientos para la creatividad e innovación de ambas organizaciones”, añadió Jiménez.

El director ejecutivo de la premiada GA Group y de Beyondtech no olvidó ni a su equipo ni a sus compañeros a la hora de ser destacado. “Solo puedo dar las gracias a todos los equipos que nos han traído hasta aquí, y la compañía en esta aventura de Umivale y el Instituto Asturiano de Seguridad y Salud. Enhorabuena también a todos los premiados en sus categorías y especialmente a Prevencionar y Córdoba por acogernos”, declaró visiblemente emocionado.

El día anterior, en la ciudad andaluza, los candidatos a los premios presentaron las diferentes prácticas y herramientas que habían desarrollado para contribuir a la prevención de los riesgos laborales en las empresas. Jiménez, como CEO de GA Group y Beyondtech, explicó cómo SafeBack2Work, metodología desarrollada en colaboración con la Fundación CIRCE, puede hacer frente a la COVID 19 mediante el uso del análisis de datos.

Los premios Prevencionar, creados por Prevencionar.com y e-saludable.com, tienen el objetivo de reconocer a las personas físicas o jurídicas que destacan en la defensa, estímulo y apoyo de la Salud, Seguridad y el Bienestar en el Trabajo. Con ellos se pretende no solo destacar la labor de las organizaciones ganadoras en sus respectivas categorías, sino también que su esfuerzo sirva de ejemplo para otras empresas, organismos, instituciones y profesionales.

Dada su relevancia en el sector, aspiran a convertirse en los galardones más representativos de los profesionales y las empresas del sector de la prevención de riesgos laborales.

Además de las distinciones anteriormente citadas, Jiménez, junto al resto de ganadores, será invitado a participar como speaker en el Congreso Internacional Prevencionar 2021 para dar a conocer públicamente sus proyectos ganadores.

Sobre BeyondTech

Beyondtech es una aventura apasionante que inicia su andadura en el 2019 y aúna a profesionales del ámbito de recursos humanos, de la prevención de riesgos laborales, de la formación, de la gestión empresarial, del diseño gráfico, la gamificación, storytellers y de las tecnologías de la información que creen que el futuro, en las empresas, es de y está creado por las personas. En colaboración con CIRCE, surge SAFEBACK2WORK, su apuesta por la vuelta al trabajo con seguridad.

