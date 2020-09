eBay se une a Emov by Free2Move para celebrar una edición muy especial de sus eBay Days Comunicae

martes, 29 de septiembre de 2020, 13:14 h (CET) Durante los días 28 y 29 de septiembre, más de 750 cajas con descuentos especiales circularán en la flota de coches 100% eléctricos de Emov by Free2Move Esta iniciativa se celebra en el marco del 25º Aniversario de la compañía global de comercio electrónico.

Los usuarios podrán disfrutar de sus cupones hasta el próximo día 30 de septiembre.

eBay, la compañía global de comercio electrónico, se une a Emov by Free2Move, empresa líder de carsharing flexible, para celebrar una nueva edición de sus eBay Days, que tendrán lugar del 23 al 30 de septiembre.

750 coches con sorpresa por las calles de Madrid

Durante los días 28 y 29 de septiembre, 750 cajitas con descuentos especiales circularán en la flota de coches de Emov by Free2Move para celebrar una nueva edición muy especial de los eBay Days. Cada una de las cajas contendrá en su interior un descuento especial para gastar en los miles de productos de la plataforma. Todos los usuarios que utilicen el servicio de coche compartido durante los días 28 y 29 de septiembre, tendrán descuentos especiales para hacerse con aquello que más deseen desde el 23 al 30 de septiembre.

25 años de historia

La celebración de esta nueva edición de los eBay Days se lleva a cabo en el marco del 25º Aniversario de la compañía, que nació en 1995 con el objetivo de transformar el comercio del presente y del futuro. Gracias a sus millones de compradores en todo el mundo, eBay se ha convertido en un barómetro de los grandes hitos que han definido este último cuarto de siglo. La plataforma está al día de las últimas tendencias y pone a disposición de sus usuarios lo que estos necesitan y demandan en cada momento, por ello trabaja en partnerships estratégicos como este con Emov by Free2Move.

“En eBay cumplimos 25 años y por ello hemos querido celebrarlo con una nueva edición de los eBay Days muy especial y diferente. Cada nueva edición es una ocasión perfecta para hacerse con el producto que siempre has querido o aquello que más necesitas (especialmente en un mes de vuelta a la rutina como septiembre). Por ello, ¿por qué no celebrar nuestros tradicionales eBay Days de la mano de un partner tan potente como Emov by Free2Move, que supone una alternativa de movilidad sostenible y segura? Animamos a todo el mundo a hacerse con los más de 750 descuentos especiales que se encontrarán durante los días 28 y 29 en estos coches eléctricos”, establece Cristina Moya, directora de comunicación de eBay.

