Recomendaciones para mudarse con éxito por Mudanzas Económicas Madrid

martes, 29 de septiembre de 2020, 12:43 h (CET) Cambiar de sitio puede ser un momento muy importante y está cargado de muchos elementos positivos y otros que pueden ser no muy livianos, evitar que sea una pesadilla con estos consejos entregados por profesionales Una mudanza no es nada sencillo, pero la organización es una gran aliada que ayuda a cumplir con todas las tareas de una forma ordenada y efectiva.

Lo primero es realizar la búsqueda de una empresa de mudanza, si se está seguro de que se necesitará ayuda para el desmontaje, montaje, traslado e incluso el embalaje entonces revisar el dinero disponible que se tiene y comenzar a solicitar presupuestos.

Lo más recomendable es pagar por una empresa que:

Entregue un contrato de mudanza

Tenga un equipo conformado por trabajadores certificados y estén laborando con todo en regla.

Es importante tener claridad qué está pagando específicamente, por ejemplo, si el precio de la mudanza va a incluir en la carga y descarga, otros tipos de beneficios como el uso de camiones con GPS que van a entregar la información sobre la ubicación del camión mientras está trasladando sus objetos.

Considerar que existen algunos permisos que se deberán solicitar con anterioridad, algunas empresas realizan esta diligencia por el cliente, en caso de que se desee incluir el servicio.

Revisar si la empresa tiene seguro, los profesionales tendrán mucho más cuidado al momento de organizar objetos sobre el camión, por eso; solicitar información detallada sobre qué cubre la póliza y cuáles son sus opciones. Pero antes de la mudanza, habrá que cumplir con varias acciones, algunos son:

Revisar todo lo que tiene en el armario y dejar lo que ya no se use, esto se podrá donar, regalar o vender.

Buscar cajas para comenzar a guardar los objetos, usar números para identificarlas y en una libreta aparte anotar el número de la caja y qué tiene adentro.

Los niños pueden involucrarse en la mudanza, siempre que ya estén grandes.

Para proteger los objetos, usar papel de burbuja o tela.

Proteger el colchón, los muebles y electrodomésticos forrándolo con papel de embalar o telas, es clave cerrar la nevera con una cuerda para que la puerta no se abra durante toda la mudanza.

Todos los muebles que se vayan a desarmar ameritan más cuidado, intentar guardar sus piezas más pequeñas en un mismo sitio para que no se pierdan y saber a qué mueble corresponde.

También, los cables de los electrodomésticos, es posible pegarlos con cinta para que se sepa cuál corresponde a cada uno. Durante esos días, lo mejor es preparar un plan de alimentación para que en todo momento los miembros de la familia tengan energía. También, destinar algunos minutos al descanso e intentar trabajar de una forma enfocada evitando distraerse revisando el teléfono, ya habrá momento para entretenerse cuando finalice la mudanza.

Mudarse puede ser un episodio sencillo siempre se cumplan las recomendaciones anteriores, una vez se llegue a la nueva casa, bastará con sacar todos los objetos de las cajas y comenzar a ordenar para el disfrute.

