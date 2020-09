Mudanzas Económicas Barcelona resalta los beneficios de solicitar presupuestos por Internet Comunicae

martes, 29 de septiembre de 2020, 11:10 h (CET) Al pedir un presupuesto de forma online se podrán tener todos los detalles de los costes al cambiarse de sitio y todo sin exponerse a tener contacto con otras personas Al momento de cambiar de espacios son muchas las tareas a supervisar y llevar adelante y una de éstas es contactar a una empresa de mudanza, lo más usual en años anteriores era una reunión en la que el cliente exponía sus necesidades, y la empresa le entregaba un presupuesto personalizado, pero ante la pandemia, ya es posible acceder a esto de una manera online.

¿Cuántos presupuestos de mudanza solicitar y por qué?

Durante la preparación de una mudanza es importante mantener un control de los gastos porque es muy fácil que se vaya de las manos, una de las maneras de ahorrar es contando con un servicio de mudanza que entregue precios justos. Por esta razón, se aconseja que se solicite por lo menos tres presupuestos, redactar la información de lo que se necesite y mandarlo a varias empresas.

Una vez se cumpla con este paso, entonces se tendrá acceso a varios presupuestos y se podrá elegir, solo así se tomará una decisión inteligente.

Lo más esperado es que se tendrá que llenar un formulario y de esta manera los trabajadores de la empresa ya tendrán las necesidades básicas para entregar un presupuesto.

¿Qué incluye un presupuesto de mudanza?

Hoy en día, toda persona que necesite algún tipo de servicio, lo busca por Internet. Las empresas de mudanza no son ajenas a esta realidad, por lo que es muy sencillo dar con distintas alternativas haciendo una búsqueda en Google.

Lo más recomendable en tiempos de pandemia y confinamiento es contactar a las empresas por lo menos 5 días antes para acceder a un presupuesto en línea, los trámites ahora suelen tardar más, por lo que lo mejor es no confiarse.

Además, usando el mundo digital no se tendrá que salir del hogar y exponerse a ambientes o personas que pueden estar contagiadas.

Qué incluir en el presupuesto de mudanza

En general los presupuestos de mudanza responden a varias interrogantes, entre estas:

Día de la mudanza: es clave que se organice en qué momento se va a dejar el espacio actual y que esto quede registrado en el contrato que se va a firmar en la nueva casa. Además, la empresa debe tener claridad que sólo ese día va a poder sacar los objetos, e inmuebles que se tienen en el hogar.

Precio de la mudanza: Algunas empresas de mudanza tienen distintos servicios y otras ofrecen promociones, por ejemplo, paquete básico, paquete intermedio y un paquete full.

Seguro de mudanza: Los seguros de mudanza van a servir para mantener protegido el 100% todos los objetos mientras están sobre el camión y se está realizando de la carga y la descarga ya que durante los trayectos es posible que ocurran algunos accidentes.

Detalles de la mudanza: En el presupuesto también se deben incluir algunos detalles que son claves en un proceso de mudanza entre ellos cuántos trabajadores estarán implicados el número de camiones y algunos elementos extras como el servicio de guardamuebles.

Mudanzas Económicas Barcelona - 931845816

https://mudanzaseconomicasbarcelona.pro

Vídeos

Mudanzas Economicas Barcelona 931 84 58 16



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.