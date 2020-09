5 consejos para evitar robos en casa por Cerrajeros Económicos Valencia Comunicae

martes, 29 de septiembre de 2020, 10:46 h (CET) Cualquier momento es el ideal para invertir en la seguridad de la casa o el negocio, esto con miras a encontrar un estilo de vida más tranquilo y evitar pesadillas que puedan impactar la salud mental. Lo primero es entender que todo lo que se cierra, se abre, entonces es tarea del dueño, plantearse la manera de proteger mucho más el ingreso para que el ladrón tenga que hacer un esfuerzo muy grande en el momento de ingresar al piso o casa Los Cerrajeros Económicos Valencia entregan recomendaciones a aplicar si se está en busca de reforzar la protección en un espacio.

Reforzar el acceso principal

En la actualidad, el 90% de las cerraduras ya están obsoletas, están dañadas o no son un modelo seguro y las personas prestan atención a éstas solo cuando presentan problema para abrirse o mucho peor, ya después que le entraron a robar, o algún vecino o familiar.

Por eso, hay que concienciar a las personas que tienen que prestar atención y actualizar la protección de las puertas, esa inversión que se realiza en un vieja de descanso quizás sea conveniente destinarse para reforzar la cerradura que es el nido en el que se vive durante todo el año.

Existe la ocupación de segundas residencias porque las bandas organizadas han encontrado la oportunidad de ingresar a estas viviendas que no están ocupadas. E incluso, existen grupos delictivos que alquilan espacios que fueron ocupados por ellos mismos, le cambian la cerradura y esta nueva llave la entregan incluso con un contrato de alquiler falso, es una estafa real.

Por esto es importante cambiar la cerradura a una nueva y que sea con sistema anti bumping.

¿Pérdida de llave? Cambio urgente

También es prioridad en caso de que alguna llave se pierda, cambiar todas las cerraduras para que exista una nueva forma de acceder a la propiedad. Nunca confiar y siempre pensar que la llave puede llegar a las manos incorrectas.

Si se es nuevo, accionar, nunca está de más

Quizás se llegó a un nuevo espacio o se está alquilando algo para el nuevo negocio y se considera que las cerraduras se ven como nuevas, pero no siempre el aspecto entrega información sobre si está preparada para soportar una manipulación, sobre todo en estos momentos cuando los ladrones conocen técnicas y tienen mecanismos avanzados para violentar las cerraduras.

Por esto es importante solicitar la revisión de forma frecuente por parte de un profesional de cerrajería que le entregará medidas particulares para su caso.

Ojo con otros accesos

Es importante revisar las persianas y las ventanas y aplicar rejas si no existen, se trata de evitar que existan huecos o grietas que pueden servir de acceso.

Evitar publicar en internet información innecesaria

En caso de que se vaya a viajar con la familia de vacaciones o se vaya a salir por varias horas, no publicar a través de las redes sociales la ubicación actual, ya que los ladrones hacen uso de las redes sociales para controlar, revisar y estar atento del momento ideal para ingresar a la casa.

Por último, es importante sólo contactar a empresas de cerrajería certificadas y que tengan suficiente experiencia y utilizan materiales avanzados en la tecnología.

Cerrajeros Económicos Valencia - 960461585

https://cerrajeroseconomicosvalencia.es/

