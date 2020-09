Poscultura es el medio digital que lleva casi tres años creyendo en la nueva creación literaria Comunicae

martes, 29 de septiembre de 2020, 08:02 h (CET) Las reseñas literarias, la poesía, la música, el feminismo y las identidades se juntan en los contenidos publicados por sus creadores y los colaboradores para dar forma a un espacio que crece constantemente “Poscultura nace como revista cultural más por necesidad que por capricho”. De esta forma hablan Adrián Fauro y Alexis Sellés de su medio de comunicación. El término Poscultura nace de la necesidad de hablar del cambio en la concepción de la cultura y cómo este ha llevado también a una evolución en la forma de consumo además de ser un guiño a todos los que utilizan posmoderno como algo peyorativo . “La demanda de un medio en el que escribir para un periodista está cada día menos cubierta”, aseguran, “por lo que se genera otra nueva, la de crear uno propio con el que conseguirlo”.

Poscultura es el nombre de la cultura y sobre esta base sientan un proyecto en el que llaman siempre a las cosas por su nombre. En momentos de instantaneidad e intentando romper definitivamente con las etiquetas de la alta y baja cultura, creen en la atemporalidad de las obras. Para mantenerlas vivas es necesaria una revista de cultura que las recuerde y este magazine cultural no nace con la idea de competir con otros medios, sino de complementarlos. En la época de la inmediatez digital y el consumo voraz de la información es necesario que existan espacios que permitan a los usuarios tomarse un respiro. Las novedades no se tratan con ansiedad en esta revista digital.

“Nuestro objetivo no es ser la primera revista cultural en tratar una determinada temática, sino dar la opción a la gente a tener un lugar donde pararse a hablar de lo que le apetezca”. Así dieron forma a un territorio digital que nunca para de crecer y se va construyendo entre todos.

Sobre Poscultura

Se autodenominan “frikismo ilustrado”, “una revista cultural de viejóvenes” y hablan desde Steiner a Yung Beef para demostrarlo. Para estos dos periodistas, es fundamental luchar contra la autodestrucción sin dejar de buscar nuevos mundos. Poner paz entre lo viejo, y lo no tan viejo. Establecer relaciones entre ellos, buscando raíces y no procesos. Con referencias como Good kid, MAD City, de Kendrick Lamar o reseñando poesía de editoriales de todos los niveles, buscan trasladar su visión del mundo a través de sus textos. Poscultura cuenta con aproximadamente 30 colaboradores, trabajan desde la autogestión y creen en la cultura como forma de llegar a todo el mundo.

Poscultura fue creada en 2018 y está cerca de cumplir tres años en activo. Su objetivo principal es atraer a consumidores y creadores de cultura para ampliar constantemente su comunidad. Son un medio nuevo que tiene claros sus objetivos y disfruta ejerciendo el periodismo cultural.

