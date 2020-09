Avanza Larga Distancia reduce 2,5 toneladas de aceite y 4.000 litros de diesel para una movilidad ecológica Comunicae

lunes, 28 de septiembre de 2020, 17:19 h (CET) En 2020 Avanza Larga Distancia se acerca más al medio ambiente con acciones para mejorar la calidad de vida de todos Desde la división de Larga Distancia en Avanza se ha decidido apostar por una movilidad sostenible y eco-friendly.

Con motivo de la celebración de la #SemanaDeLaMovilidadSostenible, Avanza Larga Distancia quiere recordar el trabajo que esta división realiza a diario en apoyo del medio ambiente.

Durante el año 2019, la división de Avanza que opera más de 900 trayectos de autobús en España y Portugal consiguió ahorrar 2,5 toneladas de residuos de aceite, lo que supuso una reducción del 12% respecto al año anterior, así mismo se consumieron 4.000 litros de diésel menos que en 2018. Gracias a todas las iniciativas de ahorro de combustible, la división obtuvo el Certificado de Conducción Eficiente (EA050) que emite AENOR.

En Avanza Larga Distancia se han superado ampliamente los objetivos de reducción de su huella de carbono marcados, gracias a un trabajo continuo y concienzudo en esta área y bajo los principios medioambientales de ahorrar combustible (para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, estudiando nuevas vías de energía eléctrica), Reducción de la emisión de dióxido de carbono (un autobús emite un 40% menos que un vehículo particular) y Descongestión del tráfico por carretera (el uso del transporte colectivo reduce los embotellamientos y por tanto motores al ralentí y la contaminación).

Entre otras cosas en la división, también se ha realizado un estudio en profundidad para alargar al máximo la vida útil del aceite que consume su flota de autobuses, requiriendo menos cambios al año y, por tanto, reduciendo de notablemente la tasa de residuos de aceite. Asimismo, se ha implantado un programa piloto de formación a los conductores en ahorro de combustible, mostrándoles cómo sacar el máximo provecho de las herramientas de los autobuses para ser más eficientes. Aplicando esta iniciativa al 40% de los vehículos de la línea Madrid-Segovia, se ha logrado reducir el consumo de diésel en 4.000 litros; una cifra que aumentará en 2021 cuando el programa se amplíe a un mayor número de conductores y autobuses.



Para celebrar el compromiso con el medio ambiente de la marca, se han realizado durante 2020 y coincidiendo con días específicos de celebraciones a favor de la naturaleza (Día Mundial de la Naturaleza, Dia Mundial de la Eficiencia Energética, Día Internacional de los Bosques, Día Mundial del Clima... etc), diversos concursos, encuestas, vídeos... para concienciar del uso del transporte colectivo y de cómo pequeñas acciones a diario y en manos de todos, contribuyen al cuidado del planeta a los nuevos retos de movilidad que se avecinan.



Para ver toda la información y medidas llevadas a cabo y planificadas por la división en https://www.avanzabus.com/ecofriendly/

