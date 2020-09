Las humanidades y la cultura, claves para el futuro de la sociedad y el desarrollo sostenible Comunicae

lunes, 28 de septiembre de 2020, 16:07 h (CET) Una jornada organizada por Quiero e Impact Hub Madrid analiza el papel de estas materias, hoy desbancadas en popularidad por las STEM, como pilar de la educación para estimular el pensamiento crítico y hacer frente a los desafíos del aprendizaje y de la sostenibilidad Las humanidades han jugado históricamente un papel fundamental en la educación, favoreciendo la creatividad, la capacidad analítica, la empatía o la gestión emocional, pero han ido perdiendo relevancia en el currículo formativo de la enseñanza obligatoria de los estudiantes españoles. Coincidiendo con el 5º aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, Quiero, plataforma que trabaja en la ecuación negocio, sostenibilidad y marca, e Impact Hub Madrid han analizado en un reciente encuentro ‘El valor de las humanidades en la educación para la rehumanización del futuro’.

En el evento, presentado por Pablo Gutiérrez, director del Diario de la Educación, han participado diferentes expertos en educación, cultura y formación, que han coincidido en destacar la importancia que tienen las humanidades en el desarrollo y fomento de las habilidades sociales de niños, jóvenes y adultos.

Carmen Riestra, responsable de Arte, Cultura y Sostenibilidad de Quiero, ha destacado la iniciativa SHAPE (Ciencias Sociales, Humanidades y Arte para las Personas y para la Economía), impulsada por la London School of Economics (LSE) para fomentar este compendio de materias que vienen arrastrando una baja popularidad entre los estudiantes, frente a las conocidas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y ha hecho hincapié en la necesidad de acercar la sostenibilidad a través de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a las aulas y los jóvenes, impulsando la sensibilidad hacia los retos globales que se tienen como Humanidad.

Julia Black, profesora de Derecho en la LSE, es una de las promotoras de la iniciativa SHAPE con la que "pretendemos articular el valor que tienen las Ciencias Sociales, las Humanidades y el Arte para las personas y reforzar el valor de su conocimiento. SHAPE no quiere ser la oposición a las asignaturas STEM, sino ser complementaria porque como sociedad necesitamos del conocimiento de ambas".

"Las humanidades no pueden estar en conflicto con las ciencias porque ambas invitan a descubrir y afrontar lo desconocido", ha reflexionado Marian López Fernández Cao, catedrática de Educación Artística en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y promotora de la plataforma #EducaciónNoSinArtes, quien ha reivindicado la necesidad de regularizar las enseñas artísticas entre los 6 y 16 años para impulsar sus competencias creadoras.

Federico Buyolo, director adjunto del Gabinete de la Ministra de Educación y Formación Profesional, ha afirmado que la nueva Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) impulsa los ODS a través de la generación de contenidos y la formación del profesorado. Asimismo, ha apuntado que "la cultura que nos ha ayudado a sobrellevar la pandemia, es también necesaria para que se cumpla la Agenda 2030, y es el principio y el fin para fortalecer la educación".

En una segunda mesa en la que se analizaba por qué se necesitan impulsar las humanidades en la educación y en la economía, Alberto Rico Trigo, responsable socioeducativo de Kubbo, ha recordado que "el pensamiento divergente está en la filosofía, la música, la literatura o el arte", y ha abogado por sacar la cultura de las aulas para fomentar las experiencias creativas y la empatía o el pensamiento crítico entre los estudiantes.

La innovación para acercar la cultura y las artes ha sido también una temática abordada en la mesa. Max Oliva, cofundador de Impact Hub Madrid, fundador de Teamlabs y profesor de Diseño de servicios de innovación en el IE, ha subrayado el valor de no tener miedo "a aprender a desaprender y volvernos a enamorar del aprendizaje. Para ello, es fundamental la desconfianza creativa, reconocer que uno no sabe y seguir aprendiendo de otras personas que tienen otros conocimientos y capacidades".

Por su parte, Juan Andrés García, director de Comunidad de la Asociación Española de Fundaciones, ha indicado que "la cultura nos hace ser humanos y construirnos una identidad como personas, lo que nos permite relacionarnos. Pero las nuevas tecnologías, al igual que nos acercan a otros, también nos separan, y con la pandemia parece que la tendencia es a la deshumanización. Por eso tenemos que recuperar las emociones, y la cultura nos ayuda a fomentar la creatividad".

Proyecto CACTUS

El evento ha sido también el escenario de la presentación del Proyecto CACTUS (Colección de Acciones Transformadoras Urgentes para Secundaria), una iniciativa de Quiero que, bajo la plataforma de promoción de la cultura, 'La Revolución de las Emociones', une sostenibilidad, educación, arte y jóvenes, y pretende desarrollar un itinerario digital de activación de los ODS en las aulas.

Con el fin de abordar estas cuestiones, el Proyecto CACTUS apuesta por la incorporación del arte en el aula para facilitar nuevas experiencias educativas y acercar los ODS y los objetivos de la Agenda 2030 a las aulas a través de herramientas innovadoras para los docentes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.