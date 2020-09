Intelligent Urban Lab, la apuesta de Alcobendas por la innovación, la sostenibilidad y la digitalización Comunicae

lunes, 28 de septiembre de 2020, 14:39 h (CET) Alcobendas presenta su Centro de Innovación Digital, Intelligent Urban Lab, una apuesta para el fomento de servicios y proyectos relacionados con la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. Un espacio digital que conecta a distintos agentes para resolver los problemas de las ciudades a través de la transformación digital. Está integrado en la Smart Specialisation platform de la Comisión Europea, permitiendo así encontrar sinergias, compartir experiencias y colaboraciones con otros Hubs Alcobendas siempre se ha caracterizado por ser una de las localidades que más ha apostado por la innovación. Ante el avance de las nuevas tecnologías y con el firme propósito de ayudar siempre a sus ciudadanos y a su ecosistema empresarial uno de los más fuertes de España, Alcobendas se ha situado en los últimos años a la cabeza de la innovación y la digitalización. Ante los nuevos retos que se presentan, Alcobendas ha creado su primer Centro de Innovación Digital bajo el nombre de Intelligent Urban Lab.

Este centro de innovación se presenta como un ecosistema de cooperación formado por múltiples socios enfocados en oportunidades de innovación para apoyar la transformación digital de empresas y Administraciones. Públicas. Este centro está enfocado a dos tipos de actividades: por un lado, a la prestación de servicios para la digitalización y, por otro lado, al desarrollo de proyectos de innovación digital.

A través de este espacio, no solo se pretende fortalecer el ecosistema empresarial de Alcobendas sino también conectar a los distintos agentes para resolver y mejorar los problemas reales de las ciudades a través de la transformación digital.

Además, el Intelligent Urban Lab está centrado en desarrollar la ciudad de forma conectada e inteligente para afrontar grandes retos como la movilidad sostenible. de esta manera este nuevo centro de innovación en Alcobendas se consolidará como un importante foco de atracción para el talento empresarial que siga nutriendo el ya consolidado ecosistema y que continúe siendo un referente tanto a nivel nacional como en Europa.

Empresas como Indra, Másmóvil, Tecnalia, Keytron, MKD Automotive y entidades como la Universidad Autónoma de Madrid y la Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte (Innormadrid) colaboran y forman parte de este Centro de Innovación, junto al Ayuntamiento de Alcobendas y Alcobendas Hub y la Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA).

Esta nueva apuesta por la innovación, permitirá desarrollar tecnologías clave como la Inteligencia Artificial, la computación de alto rendimiento (HPC) y la Ciberseguridad, así como otras tecnologías digitales.

“Seguimos avanzando en nuestra apuesta por la innovación en la ciudad de Alcobendas con la creación de este nuevo Centro. Un espacio para la colaboración entre empresas, startups, universidades, centros de investigación y entidades del sector público, orientado a generar soluciones para una ciudad conectada e inteligente”, afirma Roberto Fraile, concejal de Innovación, Transformación Digital y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Alcobendas.

European Digital Innovation Hubs (EDIH)

El Intelligent Urban Lab está integrado en el Smart Specialisation platform de la Comisión Europea, una iniciativa cuyo principal foco de atención se centra en la colaboración y el trabajo en red por toda Europa. Esta red permite al Centro de Innovación de Alcobendas encontrar sinergias, compartir experiencias y colaborar con otros Hubs a nivel europeo.

Sobre Alcobendas HUB

ALCOBENDAS HUB nace para facilitar la inversión y asistir al inversor atendiendo todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha de cualquier tipo de empresa.

ALCOBENDAS HUB está formado por un equipo de profesionales altamente cualificados para conducir la elección del inversor al acierto, permaneciendo a su lado desde el momento de iniciar la tarea de prospección, ofreciendo información, proporcionando asistencia y facilitando los trámites, hasta llegar a la puesta en marcha del proyecto, con una alta gama de servicios que aportan valor añadido a la necesaria toma de decisiones.

Y no se queda ahí, ALCOBENDAS HUB está lista para facilitarle todo lo necesario para su traslado personal y familiar, contando con las aportaciones y la implicación de grandes empresas y de todos los sectores sociales, educativos, deportivos y culturales de la ciudad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.