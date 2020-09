¿En qué consiste y qué ventajas tiene el reciclaje de chatarra? Reciclados Jurado lo explica Comunicae

lunes, 28 de septiembre de 2020, 14:27 h (CET) Desde hace aproximadamente dos años el reciclaje de metal ha sufrido una gran revolución mundial . El sector de la siderurgia español es el más reciclador de Europa, seguido por Italia; su gran capacidad recicladora y la alta tecnología que emplea, le permiten garantizar el reciclaje de toda la chatarra férrica recolectada en nuestro país y controlar y certificar la seguridad del proceso Más del 75% del acero que se fabrica en España es reciclado, muy por encima de la media europea, que es del 50%, y también de la media mundial, que no supera el 40%.

El reciclaje de los metales contribuye significativamente colaborar con el medio ambiente ya que al reciclar chatarra férrica o chatarra no férrica, se reduce notablemente la contaminación de agua, aire y los desechos de la minería en nada más ni nada menos que en un 70 %.

Además, obtener aluminio reciclado reduce un 95% la contaminación del aire, ahorra un 90% de la energía consumida al elaborarlo y contribuye a la menor utilización de energía eléctrica, en comparación con el procesado de materiales vírgenes.

Otra de la gran ventaja del reciclaje del metal comprada con el reciclaje del papel es el ilimitado número de veces que puede someterse a este proceso.

También aporta importantes ventajas económicas, ya que se reduce el gasto de energía requerida para el proceso de fabricación de los nuevos envases y ha supuesto la aparición de empresas con complejos sistemas de trituración de metal, provistas de aplicaciones de motor eléctrico y sistemas de control de automatización destinadas a ese fin, con la consiguiente creación de puestos de trabajo que ello implica como es el caso de Reciclados Jurado, una empresa depunto de reciclaje en Estepona y Marbella.

Una empresa autorizada por la Junta de Andalucía para la recogida, almacenamiento y transporte de residuos sólidos urbanos e industriales. Especializados en la compra al por menor y al por mayor de chatarras férricas y chatarras no férricas.

El procedimiento implantado por Reciclados Jurado es el siguiente:

Compra de residuos, bien sea chatarras férricas o no férricas a grandes y pequeñas empresas, a particulares y autónomos.

Una vez recibido el material al punto de reciclaje en Estepona, es examinada por el personal para identificar y caracterizar el tipo de residuo.

La chatarra es pesada y pagada al momento de forma justa, rápida y eficaz.

Es clasificada según características y almacenada adecuadamente.

La chatarra es recogida para el tratamiento final.

